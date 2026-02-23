「ミラノ・コルティナ五輪・アイスホッケー男子・決勝、米国２−１カナダ」（２２日、ミラノ・サンタジュリア・アリーナ）

米国が１−１で突入した延長戦の末にカナダを２−１で破り、１９８０年レークプラシッド大会以来、４６年ぶり３度目の金メダルを獲得した。延長１分４１秒にＪ・ヒューズのゴールで決着した。

その瞬間、ベンチから米国選手がリンクになだれ込み歓喜の輪が。背番号１３のユニホームが掲げられた。米国のニュースサイトなどは「チームＵＳＡは金メダルセレモニーで亡きジョニー・グドローを追悼した」（ＮＢＣニューヨーク）などと一斉に報じた。

背番号１３は元米国代表ＦＷジョニー・グドローのもの。２４年８月に妹の結婚式で帰省中、式の前日に弟のマシューととともに車にはねられて３１歳で亡くなった。ＮＨＬで１０年間も活躍し、米国代表で世界選手権にも出場。今回の五輪出場も確実視されていた。

表彰式には試合を観戦したグドローの長女のノアちゃんと長男のジョニー・ジュニア君も選手らに抱かれて記念撮影。日本のファンからも「そっか…背番号１３ Ｊｏｎｎｙ Ｇａｕｄｒｅａｕが力を貸してくれたんだな」「背番号１３を背負った子供たちの姿に涙が止まらない…金メダル以上の価値がある、本当に美しいチームワークですね」「１３は全世界のアイスホッケーファンの心の中で永遠に生き続ける」などとコメントがあった。