アイドルグループ「≠ME」が23日、Kアリーナ横浜で7周年記念コンサートを開催した。

新曲「排他的ファイター」の力強いパフォーマンスで幕を開けると、かわいらしい歌声の「最強のラブソング」や、儚い雰囲気の「モブノデレラ」など、さまざまな魅力を発揮して27曲をパフォーマンス。7年間で積み上げてきた集大成を披露した。

パフォーマンス中、大型ビジョンには、各メンバーからの手書きメッセージも映し出された。それぞれの言葉でファンに感謝。ソロ曲「空白の花」を歌った冨田菜々風は「これからも一緒に歩いてください」と呼びかけた。

夜公演のアンコールでは、5月から初となるアリーナツアーを開催することが発表された。全国5都市を回り、7月17、18日に横浜アリーナで最終公演を行う。メンバーは驚きつつも「うれしい！」と大喜び。リーダーの蟹沢萌子は「Kアリーナはぐるっと円になってるから、声に包まれて何度もうるっとしました。私たちが8年目をスタートできるのは、支えてくださる皆さんのおかげです。最高の7周年でした。また会いましょうねー！」と笑顔を見せた。ダブルアンコールで「≠ME」を披露し大盛況のまま幕を閉じた。