¡â£Í£Å £·¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë£³Ëü¿Í¡ª¡¡½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼È¯É½¡Ö£¸Ç¯ÌÜ¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤Í¡ª¡×
¡¡»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½÷À£±£²¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡â£Í£Å¡×¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦£Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç·ëÀ®£·¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£ÃëÌë£²¸ø±é¤Ç¥°¥ë¡¼¥×²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë£³Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖÇÓÂ¾Åª¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤ÇËë³«¤±¡£Ìë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Ý¯°æ¤â¤â¤¬¡Ö£·¼þÇ¯¡¢¹Ô¤¯¤¾¡Á¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÅ·»È¤Ï²¿½è¤Ø¡×¡ÖºÇ¶¯¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×¡Ö¤¹¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É½øÈ×¤«¤é¿Íµ¤¶Ê¤Ç¾ö¤ß¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò·ó¤Í¤¿¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÉÚÅÄºÚ¡¹É÷¤¬¡Ö£·¼þÇ¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤òÆÏ¤±¤Æ¡Á¡ª¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎëÌÚÆ·Èþ¤Ï¡Ö¥Î¥¤¥ß¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢£·ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££¸Ç¯ÌÜ¤â¤è¤½¸«¤·¤¿¤é¥ª¥³¤À¤è¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖËÜÊÔºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³ªÂôË¨»Ò¤¬¡Ö£·Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇ½é¤Î³Ú¶Ê¡Ö¡â£Í£Å¡×¤òÈäÏª¡£·ëÀ®¤«¤é¤Î»Ù¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ïà¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½á¤òÏ¢È¯¡£Ãë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢£··î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂç¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤Îº×Åµ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥¥¹¥Ý¡×¤Ø¤Î½Ð±é¡¢Ìë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤òÈ¯É½¡££µ·î£´Æü¤ÎÅìµþ¡ÊÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÊ¼¸Ë¡¢¹Åç¡¢µÜ¾ë¤ò½ä¤ê¡¢£··î£±£·¡¢£±£¸Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÀé½©³Ú¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡³ªÂô¤Ï¡Ö£¸Ç¯ÌÜ¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Î¥¤¥ß¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤ò¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÉÚÅÄ¤Ï¡Ö£¸Ç¯ÌÜ¤âºÇ¹â¤ËÇ¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡ª¡¡£¸Ç¯ÌÜ¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»ß¤à¤³¤È¤Ê¤¤à¥Î¥¤¥ß¡¼¥³¡¼¥ëá¤Ë±þ¤¨¤Æ¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇºÆ¤Ó¡Ö¡â£Í£Å¡×¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£