40・50代にこそ、推したい！！“ボブのちょいイメチェン”には【ハイライト】が最強かも♡

いつものボブに少しの変化を加えたいときは、派手すぎない「ハイライト」がおすすめ。全体を明るくしすぎず、さり気なく色を重ねることで、髪に自然な立体感とツヤが生まれます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪ぼかしとオシャレが楽しめる、ハイライトボブをご紹介します。

グレージュが映える、ストレートタッチのレイヤーボブ

艶やかなグレージュをベースに、ベージュ系の細めハイライトを忍ばせたスタイル。ストレートタッチのレイヤーボブにすることで、繊細なハイライトが動くたびにきらめきます。毛束感を活かしたウェットなスタイリングで仕上げることでツヤ感もプラスされ、洗練された大人の雰囲気に仕上がりました。

オフィスにもなじむ、ナチュラルなミニボブ

丸みのあるシルエットが印象的な、ふんわりとしたミニボブです。ベースのグレージュにベージュのハイライトを重ねることで、まるで光が差し込んだような柔らかな質感を実現しています。オフィスでも浮かないナチュラルな仕上がりは、上品さを保ちつつ透明感を手に入れたい人にぴったりです。

ハイライトがなじむ、ラフなグレージュボブ

ほどよくくすんだグレージュに、たっぷりとハイライトをなじませたラフなボブスタイル。ベースとハイライトの色味を近づけているため、派手になりすぎず、ハイライトがくしゃっとした質感のアクセントとして機能しています。毛束感を強調した外ハネの動きが今どきな抜け感を生み、日常の装いにさりげないオシャレを添えてくれます。

光を味方にする、ひし形レイヤーボブ

結べる長さを残したレイヤーボブに、明るめのグレージュを合わせたスタイルです。全体に施された繊細なカラーが、光の当たり方で自然な明暗を作り出し、髪に奥行きと軽やかさを与えます。ゆるく動く毛束感とひし形シルエットの相乗効果で、華やかさと落ち着きを両立した都会的なスタイルに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@acco.mama様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里