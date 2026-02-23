「傾国顔」だと思う40代男性俳優ランキング！ 2位「オダギリジョー」を大差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は1月9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『傾国顔』だと思う40代男性俳優」ランキングを紹介します。
傾国顔は、妖艶な雰囲気が特徴。見る者を惹きつけるミステリアスな美しさを持つ顔立ちを指します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位に入ったのは、オダギリジョーさんです。
現在49歳のオダギリさんは、2025年11月公開の映画『兄を持ち運べるサイズに』に出演。2026年は映画『黒牢城』への出演が決まっています。繊細な顔立ちとミステリアスな雰囲気が魅力的。鋭い目元と整った鼻筋、そして儚げな表情が、見る者を惹きつける独特のオーラを醸し出しています。
アンケート回答者からは、「妖艶な雰囲気と個性的な言動をしていく役柄が多い印象があり、持っている顔立ちの特徴と役柄が合っていると思うため」（60代男性／千葉県）、「写真を見てこれはすごいと感じてしまったため」（40代男性／長野県）、「ミステリアスでセクシーな感じだから」（20代女性／和歌山県）、「捉えどころのないミステリアスな雰囲気を持っているから」（40代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
栄えある1位は、綾野剛さんでした。
1982年生まれの綾野さんは、ドラマ『コウノドリ』（TBS系）シリーズやNetflixドラマ『新聞記者』、『地面師たち』といった数々の作品に出演。2025年は映画『星と月は天の穴』などで主演を務めました。顔立ちは切れ長の目と高い鼻筋が特徴的で、ミステリアスな雰囲気と大人の色気を併せ持っています。俳優としての幅広い表現力も魅力です。
アンケートでは、「考えがわからない感じ」（50代女性／東京都）、「中性的な色気と影のある雰囲気があり、目線や佇まいだけで惹きつけられる。近づきがたいミステリアスさがあり、見る側の感情を揺さぶるタイプだと思う」（30代女性／秋田県）、「中性的で妖艶な雰囲気があり、目線や表情だけで人を惹きつける力があるからです。どこか危うさや影を感じさせる点がミステリアスで、見る人を翻弄する傾国顔のイメージに合っていると思います」（20代男性／愛媛県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
