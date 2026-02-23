この春、佐世保市のハウステンボスに誕生予定の、大人気アニメ『エヴァンゲリオン』のライドアトラクション。

オープン日などの詳細が、22日に発表されました。

佐世保市のハウステンボスに、新たに誕生するライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド」。

横浜市で22日に開かれたイベントで、4月24日にオープンすることが発表されました。

ドーム型の巨大スクリーンに超高精細の8K映像を投影。

映像にシンクロしたライドモーションで、ハウステンボスを舞台にしたオリジナルストーリーを臨場感たっぷりに楽しめます。

新アトラクションとともに、エヴァンゲリオンの世界を体験できる各種イベントもスタート。

劇中のクラシック音楽とともに、花火などが楽しめるナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」や、作品に登場する組織「NERV」の佐世保支部の臨時職員となって、ミッションを遂行するスタンプラリーなども実施します。

（ハウステンボス 髙村 耕太郎社長）

「ハウステンボスという場所の特性を生かせば、エヴァンゲリオンという作品の良さが、より皆さんが見たことがないような形でファンにと終えられるのではと考えた」

ライドを優先利用できるエクスプレスパスも、現在販売中ということです。