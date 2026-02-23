「女の子のお母さんになります」藤田ニコル、ベビーシャワーの様子を披露！ 「世界一可愛いママだよ」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは2月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。友人たちとのベビーシャワーの様子を披露しました。
【写真】藤田ニコル、「女の子のお母さんになります」
藤田さんは「みんなで赤ちゃんのお洋服にデコレーションしたり、体重や誕生日を予想するゲームをしたり 笑顔があふれる、あたたかくて幸せな時間でした」と続け、楽しい時間を過ごせたことを報告しています。
コメントでは「女の子のお母さん、楽しみですね！」「絶対かわいい女の子が産まれる！！」「幸せオーラ満載だよ」「絶対ににこるんに似て可愛い」「ニコルぅはマジで幸せ者やろ」「幸せの極みすぎる…！」「世界一可愛いママだよ」「絶対に安村さんが書いたであろうロンパースの柄が笑った笑」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】藤田ニコル、「女の子のお母さんになります」
「世界一可愛いママだよ」藤田さんは「お友達がベビーシャワーを開いてくれました 女の子のお母さんになります」とつづり、4枚の写真を投稿。「出産前に会いたかった大好きなお友達みんなに会えて、たくさんお祝いしてもらえて…産まれてくる前からこんなに愛されているんだなと、胸がいっぱいになりました」とつづり、「MOM MY TO BE（ママになる人）」のメッセージカチューシャを付けた姿や友人たちとのベビーシャワーの様子を披露しています。
コメントでは「女の子のお母さん、楽しみですね！」「絶対かわいい女の子が産まれる！！」「幸せオーラ満載だよ」「絶対ににこるんに似て可愛い」「ニコルぅはマジで幸せ者やろ」「幸せの極みすぎる…！」「世界一可愛いママだよ」「絶対に安村さんが書いたであろうロンパースの柄が笑った笑」との声が寄せられています。
「マタニティ服こんなにおしゃれなんだって感動した！ 」16日の投稿では、ぽっこりと大きくなったおなかが目立つ姿と春らしいコーディネートを披露している藤田さん。おしゃれなマタニティの私服姿も注目を集めています。ファンからは「マタニティ服こんなにおしゃれなんだって感動した！ 」「マタニティ服もとても素敵だよ」「お腹ぽっこりマタニティ姿が可愛すぎて尊い…！」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)