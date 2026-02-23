お土産が充実していると思う「岡山県の道の駅」ランキング！ 2位「蒜山高原」を抑えた1位は？【2025年調査】
道の駅は、地域ならではの名産品や限定グルメを手に入れられるお土産スポットとしても人気です。旅の思い出にぴったりな特産品や、ここでしか買えないユニークな商品が並び、訪れる人の心をわくわくさせてくれます。今回はそんな魅力に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女211人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「岡山県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「蒜山ジャージー牛乳を使ったスイーツ」（50代男性／岡山県）、「地元の乳製品や新鮮な野菜が豊富で、特にジャージー牛乳を使ったスイーツが人気だから」（30代男性／富山県）、「地元名産のジャージー牛乳やチーズ、ヨーグルトなど乳製品のお土産が特に豊富です。ここでしか買えない限定スイーツや乳製品を使った加工品も多く、観光客に人気があります」（50代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「地元フルーツを使った加工品が多く、特にジャムやワインは評判。海産物や野菜も揃っており充実している」（30代女性／大阪府）、「季節の野菜や果物、地酒などが多く販売されていると思うからです」（30代女性／宮城県）、「瀬戸内市の農家が丹精込めて育てた採れたての農産物や加工品を買うことができるからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
2位：蒜山高原（真庭市）／26票高原リゾートとして人気の蒜山エリアにあり、乳製品やジャージー牛関連の商品が特に有名。地元ならではのスイーツやお土産が充実しており、観光やドライブの立ち寄りスポットとして人気です。
1位：黒井山グリーンパーク（瀬戸内市）／38票瀬戸内の海を望むロケーションにあり、新鮮な果物や加工品が豊富にそろう道の駅。特に旬のフルーツを使ったお菓子やジュースは人気で、季節ごとに違った魅力を楽しめるのも特徴です。
