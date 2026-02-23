「大人のあなたに…」マクドナルド公式の“ポケベル”メッセージに「ガチで読めない」「88-88ぱらぱっぱっぱ〜」
マクドナルド公式X（旧Twitter）アカウントは2月23日、投稿を更新。“ポケベル”メッセージを公開しました。
【写真】マクドナルド公式の“ポケベル”メッセージ！
この投稿には「あの…ガチで読めないんですけど」「暗号ですか？」「なになに？ わかんねぇ！」「ニゴロクロニロクニイレヨクニゴニハサロクイイクサ」「88-88がぱらぱっぱっぱ〜」など、さまざまな回答がよせられるほか、ポケベル世代からも「すっかり忘れてしまってるわ」「高校時代にめっちゃ使ってたのに忘れた」「＊2＊2押し忘れてますよ」「ポケベルなんて『724106』しか読めねぇ！！」などの声が寄せられています。
「88-88がぱらぱっぱっぱ〜」同アカウントは「読めますか…？ …大人のあなたに…メッセージです…」とつづり、ポケベル画面のイラストを投稿。ポケベルの画面いっぱいに数字が羅列され、何やらメッセージを発信しています。
