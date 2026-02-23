マクドナルド公式Xアカウントは2月23日、投稿を更新。「大人のあなたに…」と“ポケベル”メッセージを投稿し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：マクドナルド公式Xより）

マクドナルド公式X（旧Twitter）アカウントは2月23日、投稿を更新。“ポケベル”メッセージを公開しました。

「88-88がぱらぱっぱっぱ〜」

同アカウントは「読めますか…？ …大人のあなたに…メッセージです…」とつづり、ポケベル画面のイラストを投稿。ポケベルの画面いっぱいに数字が羅列され、何やらメッセージを発信しています。

この投稿には「あの…ガチで読めないんですけど」「暗号ですか？」「なになに？ わかんねぇ！」「ニゴロクロニロクニイレヨクニゴニハサロクイイクサ」「88-88がぱらぱっぱっぱ〜」など、さまざまな回答がよせられるほか、ポケベル世代からも「すっかり忘れてしまってるわ」「高校時代にめっちゃ使ってたのに忘れた」「＊2＊2押し忘れてますよ」「ポケベルなんて『724106』しか読めねぇ！！」などの声が寄せられています。

ポケベル賢者たちの回答は……

ちなみにポケベル賢者たちからは「すぐに解読できちゃった（笑）コーヒーがリニューアル、ですね〜」「コーヒーがリニューアル読めるにきまってる」「ほほ〜『コーヒーがリニューアル』したんや」「『コーヒーがリニューアル』だと！？」「世代なんで簡単に読めちゃったおばさんです…」と余裕のコメントが寄せられています。(文:福島 ゆき)