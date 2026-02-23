野球日本代表「侍ジャパン」は２３日、ソフトバンクとの壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）に臨んだ。試合は打線がホークス投手陣の前にわずか２安打と沈黙し、０―４の零封負け。６回にサポートメンバーの中山（巨人）が初ヒットを放ち、代表メンバーは森下翔太外野手（２５＝阪神）が９回二死に二塁打を放つまで「Ｈ」ランプを灯すことができなかった。

森下は試合後「工夫しながら最後に一本打てたのでよかった」と、意地の一打を振り返った。井端監督の期待も大きい２５歳。ソフトバンクとの２連戦は７打数３安打、４打点と状態の良さが際立ったが、本人は「ヒットも出てまずまずかなと思うけど、内容は自分の中で納得いっていない。本当に自分が自信を持って本戦を迎えられるように準備をしていきたい」と冷静に今後を見据えた。

「結果を残さないといけないのがＷＢＣ。自分を奮い立たせてチームに貢献したい」と、初の大舞台を前に気持ちも高ぶっている。「（ラウンドが進むにつれて）真っすぐが速い投手が多くなる。そこが今の自分の課題だと思っている。その真っすぐをしっかり弾ける準備だったり、打席の内容というのをもう少し詰めていきたい」。

あくまで見据えるのは最高峰の戦い。限られた打席の中で試行錯誤を繰り返しながら、世界の猛者を打ち崩す準備を整えていく。