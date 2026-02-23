おでかけに役立つセットもの♡ 春先まで着れる「主役級トップス＆透け感スカート」着回しテク

飲みの予定が増える春先は1着で着回し可能なアイテムが超優秀！そこで今回は、村瀬紗英とともに、アレンジを楽しめる「ペプラムニットとチュールスカートのセット」を使った着回しテクをお届け。着こなしバリエを広げて、日中から夜にかけて印象をガラッと変えてみるのはいかが？

アレンジも楽しめるセットもの 着こなしバリエをグーンと広げてくれるセットもの。なかでも、イマドキなレイヤードが楽しめるデザインをピックアップ！

着回すアイテムはこちら♡ 【rienda】ストールつきぺプラムニットとチュールスカートのセット 華やかなシルエットが主役級なペプラムニットはおでかけに役立つ1枚。 チュールのミニスカートとのセットなら、旬なボトムレイヤードまで楽しめちゃう！ ストールつきぺプラムニットとチュールスカートのセット 9,900円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate 【Day】春らしさ溢れるふんわりコーデ あわせるボトムを選ばない白チュールならヘビロテ間違いなし。ふんわりチュールで甘〜く包み込めばいつものデニムコーデが見違える♡ チュールスカートは着回し。モヘア半そでニット 9,900円／COCO DEAL（ココ ディール）デニムパンツ 3,490円／神戸レタス ネックレス 29,700円／アビステ コート 38,500円／HONEY MI HONEY バッグ 11,000円／カカトゥ（アンビリオン）ストーンリング 7,900円／TUWAKRIM、シルバーリング 17,380円／aura（ともに805showroom）

Cordinate 【Night】モノトーン×ガーリーで無敵に♡ フレンチガーリーなミニスタイルモノトーンでまとめて糖質オフ♡ 大好きなガーリーは貫きつつモテたい。 そんなぷりかわガールにぴったりなのがモノトーンの映えトップス。ヨーロピアンなムードで品よくまとめて！ トップスは着回し。デニムパンツ 13,200円／COCO DEAL（ココディール）ネックレス 14,300円／89xiiitokyo（805 showroom）ドット柄ミニボストンバッグ 2,969円／PHILLY 撮影／熊木優（io・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／櫻井優衣（本誌専属）

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子