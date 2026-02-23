「日常感あふれるランジェリー姿が大胆すぎる…！」トップコスプレイヤー・えなこ《想像を掻き立てるプリ尻丸見えショット》に興奮の渦

しなやかな曲線美と透明感の共存…！

『「ヒモの食い込みがキワドすぎる…！」トップコスプレイヤー・えなこ《最高のアングルからの国宝級神尻SHOT》にファン垂涎』が話題を呼んだ、えなこがインスタグラムを更新。

大人の色気をまとったランジェリーファッションを投稿し、SNSで注目を集めている。

まず目を引くのは、淡いベージュ系のランジェリーショット。ビビッドカラーではなく、あえてトーンを抑えることで、清楚感、透明感、上品さを同時に成立させている。

肩から背中、ウエストへと流れるラインが美しく、えなこの持つしなやかな体の曲線を際立たせている。露出度は高めながらも、過度な装飾を排したシンプル設計。その分、肌の透明感やボディラインそのものが主役になる構成だ。

スタイリングのもう一つのポイントが、ウエスト位置まで落としたミニスカート。ランジェリー単体ではなく、あえて衣装要素を残すことで、着替えの途中、ふとした瞬間、日常と非日常の狭間といった“物語性”が生まれる。

かつては“2.5次元的かわいさ”の象徴として語られることが多かったえなこ。しかし現在は、フェミニン、セクシー、モード、ランジェリーと、スタイルの幅を拡張。

今回のようなランジェリーファッションは、その進化を象徴するスタイリングと言えるだろう。

