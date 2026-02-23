23日は、全国的に気温が上がり、東京・青梅市では、最高気温が25度を超え夏日となりました。この初夏のような暖かさ、いつまで続くのでしょうか？

【写真で見る】この天気で暑くない？ 飼育員にしがみつくニホンザルの「パンチくん」

■東京都内 最も早い夏日 都心は22.9℃ 5月上旬並み

3連休最終日の23日、全国各地の魚介グルメが堪能できるイベント「SAKANA&JAPAN FESTIVAL 2026 in 代々木公園」はお客さんで大賑わい！

ひときわ長い行列ができていたのは、脂がのったサーモンを「刺身」「炙り」、さらにこだわりのたれを使った「漬け」と3種の食べ比べができる「メイプルサーモンの贅沢三種丼」です。

10代

「めっちゃおいしい」

「めちゃめちゃうまいです」

日差しがあたり、次第に…

――結構汗かいてますね？

「めちゃめちゃ暑いです。ひなただから、めちゃめちゃ暑い」

それもそのはず、23日の東京都心の最高気温は22.9℃と5月上旬並みの暖かさに。青梅では25.1℃と、今年初の夏日を記録しました。

この暖かさもあってか、行列ができるほど人気だったのはキウイのソースやシャーベットを盛りだくさんにトッピングしたパフェ。

――味はどうですか？

4歳の女の子

「（親指を立てる）」

■2年ぶりの「春一番」観測 話題の“パンチくん”開園前から行列も

気象庁は23日朝、関東地方に「春一番」が吹いたと発表しました。関東地方では2年ぶりの観測となります。

春めいた陽気に誘われて、静岡県河津町では見頃を迎えた河津桜を目当てに多くの人が。菜の花の鮮やかな「黄色」との組み合わせに…

観光客

「すごく華やか。菜の花とのコントラストがいいですよね」

開園前から行列ができていたのは、千葉県にある市川市動植物園。

育児放棄をしてしまった母ザルの代わりに、飼育員が与えた「ぬいぐるみ」と遊ぶ姿が話題になっているニホンザルの「パンチくん」。

春の陽気の中、ぬいぐるみに寄りかかりゆっくりする様子や、飼育員のからだにしがみつき、なかなか離れない様子が見られました。

都心から約1時間で行ける高尾山も、多くの人で賑わっていました。

登山客

「山の頂上なので涼しいかなと思ったんですけど、暖かくてびっくりしました」

「（上着は）朝ちょっと10分くらい着たけど、すぐ脱いじゃった。朝からもうこの格好で、もうこれ以上脱げない」

暖かい日差しの中、きれいな景色を眺めながら食べるアイスは格別のようです。

初夏のような暖かさは、いつまで続くのでしょうか。

■週末にかけ暖かい日が続く 花粉の本格的飛散に注意

坂口愛美 気象予報士：

初夏の暖かさは一旦落ち着きますが、比較的気温の高い状態は続きそうです。

24日（火）以降、日本の南に前線が停滞し雨が降りやすくなります。

前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むのと、前線の北側にある「移動性高気圧（＝春の高気圧）」が暖かい空気を持っているので、気温は高めとなりそうです。

24日（火）の東京の予想最高気温は19℃と4月中旬並みとなっています。

25日（水）・26日（木）は雨が降るため、気温の上がり方は控えめになりますが、全国的に見ると、3月並み〜4月並みのところが多くなりそうです。

出水麻衣キャスター：

花粉も飛びそうですので、しっかり対策してください。