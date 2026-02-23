タレント・ローラが２３日、ＳＮＳを更新。生まれて初めて、生きている鶏を「絞めて、解体」して、食べたことを明かした。

「昨日は、人生で初めて、生きている鶏さんを捕まえて、絞めて、解体をして、命を頂くという経験をしたよ。」と実際に鶏をつかまえて、解体する様子を写真や映像で公開。この行為について、食べるのならば、「命のありがたみや責任を感じたい」という気持ちだったことも明かした。

「実は私は約５年くらい、お肉を食べない生活をしていた」というローラ。「ここ最近は、絶対にたべないと言う考えから少し離れて、なるべく悪影響な環境や遺伝子組み換えの餌などで育てられていないような動物さん達をたまに、感謝をして頂くと言う考えに変えてみてみているんだ」とも説明。

『ありがとう。あなたの命を頂かせてもらいます』という気持ちでのぞんだ解体作業について「ささみの場所がでてきたり、砂肝がでてきたり、心臓を見つけたり、、ぼんじりがでてきたり、、あの焼き鳥屋さんで食べる時の部位は、体のこの場所についていたんだね！！ってすごく勉強になった。そして、色や形も美しくて思わず感動しちゃった。私たち人間の体の中にもこんな風に内臓さん達が入っているんだと思うと、本当に不思議で神秘的だなっておもった。」などと記し、「罪悪感の気持ちよりも、ありがとう の感謝の気持ちの方が大きくなったよ」と日本語と英語で投稿した。