【明治安田J1百年構想リーグ】水戸ホーリーホック 1−1（PK5-3） ジェフユナイテッド千葉（2月22日／ケーズデンキスタジアム水戸）

【映像】「遅延行為」の一部始終

水戸ホーリーホックに所属するFW鳥海芳樹が、値千金の先制ゴールを奪うも、後半31分にこの日2枚目のイエローカードを提示され、退場処分となった。

水戸は2月22日、明治安田J1百年構想リーグ第3節でジェフユナイテッド千葉と対戦。

FWとして先発出場した鳥海が、23分に試合を動かす。ボランチの仙波大志が自陣でボールを奪うと、DFラインの背後へ縦パス。裏に抜け出した鳥海がGKとの1対1を冷静に左足で流し込んだ。いったんはオフサイドフラッグが上がるも、約2分間のVARチェックの末にゴールが認められると、スタジアムは割れんばかりの歓声に包まれた。

2枚目のイエローカードを提示されたのは1−1で迎えた76分。水戸MFの山下優人が、敵陣ペナルティーエリア手前からのFKで強烈シュートを放ち、GKに弾かれたこぼれ球をめぐって鳥海が競り合った。

ホイッスルが鳴り、ファウルがとられた次の瞬間、主審は鳥海にまずイエローカード、続いてレッドカードを提示した。この試合で解説を務めた松原良香氏は「これ、赤ですね」「え、誰ですか？」と状況が飲み込めない様子。「あの程度でレッドカード出るかなと思うんですけど…ちょっとよくわからなかったですね」と困惑した。

リプレイによると、千葉がリスタートをしようとした際に鳥海がボールを動かしていたことが判明。前半すでに警告を受けていた鳥海は「遅延行為」による2枚目で退場となった。

この試合で8枚目の警告となったこのシーンに、SNSでは「敵ながら水戸の鳥海選手の2枚目のイエローは明らかに無理があると思った」「現地でも『？』で、水戸サポはブチ切れる状態でした」「鳥海君への２枚目イエローはマジで不思議」「あの位置で少し動かしただけでいきなり出すのは、明らかに厳しすぎる」と納得のいかない声が多くあがるも、「まあ妥当」「1枚貰ってる選手がやることではないかなと」などの指摘も見られた。

1人退場して10人となった水戸だったが、最後まで集中を切らさず1−1で90分を終えると、PK戦を5−3で制した。勝ち点2、そして明治安田J1百年構想リーグでの初勝利を挙げた。

キャプテンのDF飯田貴敬は「アクシデント的な退場でしたけど、誰一人あわてることなく、（鳥海）芳樹の分まで勝ち点を拾おうと話していた」とチームの団結力を強調した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）