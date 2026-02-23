とぅーし（REAL AKIBA BOYZ）、新曲「Down&Up」がNintendo Switch新作タイトル『MIX DUNK -KING OF BASKETBALL』OPテーマとして一部初解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ」所属のとぅーしが、オトメイトが贈るNintendo Switch新作タイトル『MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-』のOPテーマソングを担当することが決定した。REAL AKIBA RECORDZよりリリース予定の新曲「Down&Up」が作品を彩る。

2月15日のイベント後に公開されたゲーム紹介動画では、音源が一部初解禁されている。疾走感あふれるサウンドが映像と共鳴し、ファン・ゲームユーザー双方から早くも大きな反響を呼んでいる。“跳ねるビート”が世界観を一気に加速させていく。

楽曲は、プレイヤーのテンションを一気に引き上げるリズミカルでアッパーなキラーチューン。作詞は松藤量平、作曲はkim taehoon、さらに、とぅーしと幾多のステージを共にしてきたアリレムがRAPで参加。スピード感と高揚感が駆け抜ける一曲に仕上がった。

とぅーしの表現力とサウンドが融合したこの楽曲が、作品に新たな熱を吹き込む。EDテーマソング「Don’t Stop」も決定しており、今後の続報にも乞うご期待！

『MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-』は、オトメイトが贈るNintendo Switch向けの“バスケットボール×ドラマチックストーリー”が融合した新感覚恋愛ゲーム。プロバスケットボールクラブ「川崎ブレイブサンダース」とアイドルグループ「AKB48」が監修し、リアルな競技描写と胸躍るドラマが同時に楽しめる。個性豊かなキャラクターたちと共に、試合と恋が交差する熱い物語が展開する。

＜とぅーし プロフィール＞

沖縄県出身 アニソンダンスパフォーマー／シンガー

REAL AKIBA BOYZ・RAB ESPICE所属

2019年、REAL AKIBA BOYZ新メンバーオーディションを経て加入。

フルボディタットやフィンガータット、ポップ、ブレイク、アニメーションを融合した独自のダンススタイルを磨き続け、2023年にはタットの全国大会「ARMS」で優勝し、日本一の称号を獲得する。

2024年、公演中の怪我によりダンサーとしての活動を一時休止するが、その期間をきっかけに長年挑戦したかった“歌”の道へ歩み始める。

約1年半にわたり定期的なライブイベントへの出演を重ね、表現者としての幅をさらに広げていく。

2025年11月には、歌唱×バンド編成による自身初のワンマンライブ「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”」（SHIBUYA PLEASURE PLEASURE）を2部制で開催し、成功を収めた。同年12月1日、1st Single「LOAD」をデジタルリリース。

個人活動と並行して、所属するREAL AKIBA BOYZとしても大型公演に出演。

2024年10月には「リアルアキバボーイズ日本武道館 -レペゼン秋葉原-」、2025年10月には東京体育館でのワンマンライブ「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 〜ぼくらのマスターピース〜」 を開催し、グループとしても大舞台を経験している。

現在は、ダンサーとしてのキャリアをさらに深めながら、シンガーとしても本格始動。

ボーカルとダンス、そして身体表現を融合させた“唯一無二のパフォーマンス”を追求し続けている。

関連リンク

とぅーし｜Music Official X

https://x.com/tussy_music

『MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-』公式サイト

https://www.otomate.jp/mix_dunk/