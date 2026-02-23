いよいよ来週の3月4日と5日は公立高校の入試です。鹿児島市の梅ヶ渕観音院には、受験生らが合格祈願に訪れていました。

受験の合格などにご利益があるとされる鹿児島市の梅ヶ渕観音院。春のように暖かい一日となった23日、受験生とその家族らが合格祈願に訪れていました。

柔らかくほほえむ「えくぼ」のある観音像に訪れた人たちは、手を合わせていました。

（受験生）「（高校受験の）合格祈願にきた。合格するように、これからも見守ってくださいと。あと感謝の気持ちを伝えた」

また、無事に就職が決まり、お礼参りに訪れた人も…

（春から新社会人）「（就職試験に）合格することができたので、改めてお礼参りに来た」

（母親）「節目にはお参りしてご利益をいただいている」（Qご利益はある？）「負けなしです」

梅ヶ渕観音院は24時間いつでもお参りすることができるということです。

動物の肉球、市電滑り止めシートで「すべらない！」合格グッズひそかな人気

こうした中、受験生を応援しようと作られた合格グッズがひそかな人気となっています。

平川動物公園で配布しているのは「すべらない！落ちない！お守り」です。

滑り止めの役割を果たす「肉球」を持つトラやライオンなどのカラフルな足型が添えられ、裏にはメッセージを書くことができます。どうぶつ学習館で無料で配布しています。※期間：3月20日まで

鹿児島市交通局が毎年、作成しているのは「すべらないシート」です。

市電の乗降口などに使われている転倒防止用の滑り止めシートを、「合格」の語呂あわせで五角形にくり抜いたもの。ほかにも高校や大学名の入った電停・バス停などが載ったものもあります。交通局のオリジナルグッズなどを購入するともらえます。※在庫なくなり次第終了

受験生の皆さん、体調管理をしっかりしてがんばってください。

・