荒茶の生産量が2年連続で日本一となった鹿児島県。まちの販売店からも喜びと期待の声が聞かれました。

鹿児島市の天文館にある「お茶の美老園」です。県産茶のほか、スイーツや茶器などを扱っています。

今月20日に届いた「荒茶生産量2年連続日本一」の知らせを受け、店長のもとには客や関係者から喜びの連絡が届きました。

（お茶の美老園本店・国本裕加子店長）「（2年連続で）日本一になったニュースを見たよと（言われたり）。私たちも感動してしまって、もっともっと鹿児島茶をアピールできたらと改めて思うことができた」

買い物客からも喜びの声が聞かれました。

（南さつま市から）「すごくうれしいこと。誇り」

（南さつま市から）「お茶をつくっている人が（周りに）けっこういるので、会話の中で（日本一の話が）出てきてすごくうれしい」

（鹿児島市から）「全国的には鹿児島茶は知られていないと思うが、鹿児島県民として誇り」

今回、2年連続で全国1位となった荒茶の生産量。去年はおととしより3000トン増え、初の3万トンに達し、2位の静岡県に6000トンほどの差をつけました。

生産量日本一になり、茶葉の売れ行きも上々ですが、それ以上に好調なのは「抹茶」です。

世界的な抹茶ブームも追い風になって外国からの客も増えていて、品薄が続いていることから販売する数を制限しています。

店長は今回の朗報をきっかけに、「茶葉の販売にもさらに力を入れたい」と意気込みます。

（お茶の美老園本店・国本裕加子店長）「鹿児島でお茶ができると知らない人もたくさんいると思うので、『日本一』というワードはすごく強くありがたい言葉なので、存分にいかして、いろんなところで味をみて試飲してもらい案内をして、もっとすそ野を広げていきたい」

県産の一番茶は“日本一早い”4月から収穫が始まり、店頭に並ぶ予定です。

