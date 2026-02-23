自衛隊基地の建設が進む種子島沖の馬毛島。基地工事が始まって3年。かつて無人島だった島を、23日、上空から撮影すると、アメリカ軍機が飛行訓練で使う施設を中心に、その姿を少しずつ現しつつありました。

（記者）「全長2000mを超えるメインの滑走路が姿を現しつつあります」

23日、JNNのヘリコプターで撮影した鹿児島県西之表市・馬毛島。島の中央部に巨大な滑走路が姿を現していました。

馬毛島では、2030年3月の完成に向け、航空自衛隊の基地整備が進められています。

（記者）「着工から3年経って、緑地の大部分が造成され、かなり少なくなっている様子が分かります」

3年前の着工当時、草木が広がっていた馬毛島。

今は、島の大部分が造成され、島の至るところで工事が進んでいます。

（記者）「滑走路近くで飛行用レーダーとみられる施設が作られつつあります」

アメリカ軍・空母艦載機の陸上離着陸訓練＝FCLPが行われる計画で、必要な施設は、前倒しの完成を目指しています。飛行訓練の要となる施設もできつつあります。

（記者）「去年12月に完成した管制塔です。こうした飛行施設の建設が着々と進んでいるのが分かります。この広いコンクリートで固められたエリアは、駐機場になるものと思われます」

海岸に目を向けると、大型の護衛艦も停泊できる係留施設の整備が進んでいました。

馬毛島の工事作業員は現在、4200人で、ピークを迎えているとみられます。

島の至るところにプレハブの宿舎が並び、まるで大きな街のように造成されていく中…

（記者）「島の旧小中学校の校舎が今も残されたままです。窓ガラスが割れて、時間の経過とともに老朽化が進んでいます」

島の南側に残る緑地では、島の固有種も姿を見せました。

（記者）「マゲシカの姿が見えました」

緑地が造成されていく中、マゲシカが生息できるエリアは限られつつありました。

刻々と変わる島の姿。馬毛島基地の完成は4年後です。

