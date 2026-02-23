2000mの滑走路が姿を 着工3年、上空から見た馬毛島基地建設の今 固有種マゲシカは… 鹿児島
自衛隊基地の建設が進む種子島沖の馬毛島。基地工事が始まって3年。かつて無人島だった島を、23日、上空から撮影すると、アメリカ軍機が飛行訓練で使う施設を中心に、その姿を少しずつ現しつつありました。
（記者）「全長2000mを超えるメインの滑走路が姿を現しつつあります」
23日、JNNのヘリコプターで撮影した鹿児島県西之表市・馬毛島。島の中央部に巨大な滑走路が姿を現していました。
馬毛島では、2030年3月の完成に向け、航空自衛隊の基地整備が進められています。
（記者）「着工から3年経って、緑地の大部分が造成され、かなり少なくなっている様子が分かります」
3年前の着工当時、草木が広がっていた馬毛島。
今は、島の大部分が造成され、島の至るところで工事が進んでいます。
（記者）「滑走路近くで飛行用レーダーとみられる施設が作られつつあります」
アメリカ軍・空母艦載機の陸上離着陸訓練＝FCLPが行われる計画で、必要な施設は、前倒しの完成を目指しています。飛行訓練の要となる施設もできつつあります。
（記者）「去年12月に完成した管制塔です。こうした飛行施設の建設が着々と進んでいるのが分かります。この広いコンクリートで固められたエリアは、駐機場になるものと思われます」
海岸に目を向けると、大型の護衛艦も停泊できる係留施設の整備が進んでいました。
馬毛島の工事作業員は現在、4200人で、ピークを迎えているとみられます。
島の至るところにプレハブの宿舎が並び、まるで大きな街のように造成されていく中…
（記者）「島の旧小中学校の校舎が今も残されたままです。窓ガラスが割れて、時間の経過とともに老朽化が進んでいます」
島の南側に残る緑地では、島の固有種も姿を見せました。
（記者）「マゲシカの姿が見えました」
緑地が造成されていく中、マゲシカが生息できるエリアは限られつつありました。
刻々と変わる島の姿。馬毛島基地の完成は4年後です。
