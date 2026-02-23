乃木坂46、過去最大「真夏の全国ツアー2026」全国8都市18公演開催決定【場所・日程一覧】
【モデルプレス＝2026/02/23】乃木坂46が、「真夏の全国ツアー2026」を開催することがわかった。2月23日に開催された「5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」ライブ会場で発表された。
【写真】乃木坂46、アリーナライブ盛況の様子
福井公演を皮切りに神奈川・北海道・広島・大阪・宮城・福岡、そしてファイナル公演の東京と全国8都市18公演を開催する。5期生の井上和は「18公演ということで、過去最大のツアーとなります！夏の思い出一緒に作りましょう！」と意気込みを述べた。
乃木坂46は4月8日に41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』の発売を控えており、センターは5期生・池田瑛紗が務める。5月の『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』東京ドーム公演3デイズも発表したばかりだ。（modelpress編集部）
6月13日（土）・14日（日）福井県・サンドーム福井
6月24日（水）・25日（木）神奈川県・横浜アリーナ
7月4日（土）・5日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
7月11日（土）・12日（日）広島県・広島グリーンアリーナ
7月15日（水）・16日（木）大阪府・大阪城ホール
7月25日（土）・26日（日） 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ
8月8日（土）・9日（日）福岡県・マリンメッセ福岡A館
8月20日（木）・21日（金）・22日（土）・23日（日）東京都・明治神宮野球場
◆乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」全国8都市で開催決定
◆乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」開催概要
