ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）
予想 0.8% 前回 0.8%（前期比)
予想 1.6% 前回 1.6%（前年比)
22:00
ウォラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）「経済と金融政策」出席
24日
0:00
米製造業新規受注（12月）
予想 1.0% 前回 2.7%（前月比)
米耐久財受注（確報値）（12月）
予想 -1.4% 前回 -1.4%（前月比)
予想 0.9% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
0:30
ラガルドECB総裁、全米企業エコノミスト協会（NABE）ボルカー賞受賞演説
※予定は変更されることがあります。
