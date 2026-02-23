21:00
メキシコ実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）
予想　0.8%　前回　0.8%（前期比)
予想　1.6%　前回　1.6%（前年比)

22:00　
ウォラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）「経済と金融政策」出席

24日
0:00
米製造業新規受注（12月）
予想　1.0%　前回　2.7%（前月比)

米耐久財受注（確報値）（12月）
予想　-1.4%　前回　-1.4%（前月比)　
予想　0.9%　前回　0.9%（輸送除くコア・前月比)

0:30　
ラガルドECB総裁、全米企業エコノミスト協会（NABE）ボルカー賞受賞演説

