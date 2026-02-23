「うまく切り抜けたわね？」って…義姉の親切の裏側が見えてきた！【兄夫婦が私の財布を狙ってる 第3話】
■これまでのあらすじ
奨学金を返済しながら都会でひとり暮らしをしている陽菜。兄夫婦にせがまれ甥っ子に学習机を買ってあげたばかりなのに、今度はお年玉を1万円ずつ用意してとせがまれる。そんなに出せない陽菜は精一杯の気持ちで5千円ずつ渡すが、甥っ子たちは「ゲーム機が買えない」と不満顔で…。
私のお年玉に文句をつけた甥っ子たちを、わざとらしく叱りつけた義姉。その様子に母が「気持ちだけ追加しましょうかね」とお財布を取り出しました。
しかも母と話をするうちに、兄が大掃除をして、義姉がおせち料理を買ったという話が嘘だとわかったのです。
なんか…ふたりしてちょっとずつ嘘を混ぜてない？
兄夫婦が両親のそばにいてくれるのはありがたいけど、もしかして普段からお金を出していないのでは…？
それでいて、私には家族に還元するように言うのって…ちょっとおかしくないでしょうか？
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:みゆき、イラスト:まりお
(ウーマンエキサイト編集部)