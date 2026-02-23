前大阪府知事・前大阪市長の松井一郎氏が、２３日に放送されたラジオ大阪のレギュラー番組「藤川貴央のちょうどえぇラジオ」（月〜木曜・前９時）に出演した。

この日は、高市早苗首相が目指す「年度内の新年度予算成立」についてトークを展開。新年度予算の年度内成立が間に合うのかについて問われた松井氏は、「予算委員会は何を聞いてもいい、見ていると予算以外の方が質問が多いんじゃないかと。週刊誌のスキャンダル的な部分で。だから、今回も日程が非常にタイトなわけだから、予算に絞るような形で野党側も質問すれば、僕は年度内予算成立は十分可能性は高いと思っている」と話した。

また、「高市さんは日本を強くたくましく、経済を成長させるという予算組みですから、自民党の皆さん、与党の皆さんはそれを公約に掲げて今回選挙で当選しているので、与党側の質問も高市さんへのおべんちゃらとか、自画自賛質問、こういうのもやめればいいと思いますよ。野党側が予算を掘り下げて質問したいと言うなら、与党から質問時間を与えて、独裁的な運営にならない、熟議ができる、そういう形の国会運営すれば十分、年度内予算成立はできると思いますね」と持論を展開した。