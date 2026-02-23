THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバー10人が“人間を裁くゾンビ”を演じるドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』で演出を手掛ける堤幸彦監督インタビュー後編。堤幸彦監督が思わず「あっ」と息をのんだ恐怖体験とは また、70歳になった今、堤監督が抱く野望もお聞きしました。

――ドラマではTHE JET BOY BANGERZが和装ゾンビを演じて話題ですが、堤監督ご自身はゾンビ体験ってあったのでしょうか？

ゾンビ体験ですか マイケル・ジャクソンの『スリラー』のミュージックビデオにゾンビがいっぱい出てきたなーとかその程度です（笑）。お化けも見たことはないですね…ただ、存在をなんとなく感じたことは一度だけあります。かつて東京にあったとある劇場でね。今はもうなくなってしまったんですが、ずいぶん前にその劇場での演出中に“あっ！”って思った瞬間がありました。

――まさかの恐怖体験談！

怖い話ではないですがね。人間の表面には、炎なのか影かのか…なにやらメラっとしたエクトプラズムと呼ばれているものが出ているそうなんですよ。例えば、人間って死んだ瞬間に足に手を置くと、風圧を感じると言われていてこれは誰しも体験できること。ただ、それが何かはわからないんですが、見える人には見えるらしいです。ふふふ。

――堤監督も見えるんですか

いえいえ私には見えないですが、先日お会いした方は人間から出ている色のようなものが見えるそうで、「何色ですか？」って聞いたら「ピンクっぽい紫ですね。決して悪い色じゃないですよ」と言われまして、それが二回目だったんです。ともあれ人間にはエネルギー体のようなものが出ていることは間違いないと確信しているんです。

それで、あの劇場で「あっ」と思った瞬間のことを思い出して。視覚として見えたわけじゃなくて、存在として強く察知したんです。

でもね…寝ているときに何か気配を感じるときってあるじゃないですか。だから、もしかしたらあの時、演出中に居眠りしてたのかも？って思ったりもしたんですが（笑）。

――貴重な体験談ですね（笑）。しかし、今作ではそうした“察知”だけでなく、死ぬ間際にドグマクラスに送られるという展開です。印象的なドラマのエピソードは？

若手の平（一紘）くんや弊社の川邊（優子）が原案と第1話『パイロット篇』をヒントに脚本を書き、各話の監督にお任せして作ってもらったのですが、週替わりでスタイルがまったく違う人生を送ってきた人々のドラマを描いている面白さがあります。個人的には第4話の苦労している劇団員を描いた話は印象的です。東京・下北沢あたりでね、田舎から出てきて40過ぎてもウダツが上がらなくて、劇団員ではあるけどずっとバイトして、でも夢だけは大きくて。私自身もそういう仲間がいっぱいいますし、そうした劇団員を描いた『下北サンデーズ』（2006年）という作品を撮ったこともあるのですが、作風はまったく違えどとても好きな話です。

あるいは第6話は、昭和に取り残されたヤクザが現代社会でどんどん生きづらくなる中で、虚勢を張ったり、絆が捨てられなかったりという悲哀を描いた人情ものです。

――各話に登場するゲストも魅力的です。

第3話には、たむたむさんと沙羅さんがご夫婦で共演していただいたのですが、テレビでよく見て大好きなんですよ、お二人のものまねが。それで、ものまねが見たいという本音を“ゾンビの能力”と言い訳にしましてキャスティングさせていただきました（笑）。

まあ誰もがドグマクラスで裁かれるのですが、それぞれの結末もさまざまな展開を見せていくので、最終話まで楽しみにしていただきたいです。

――ちなみに…堤監督は70歳を迎えましたが、最近のチャレンジングなご経験などはありましたか？

最近ではないですが65歳の時、コロナ禍で仕事がなくなっちゃったときに「リニア中央新幹線１人全線踏破の旅」というのをやりまして。リニアの始発駅である品川から名古屋までの通り道を、カメラを担いで映像を撮りながら一人旅したんですよ。

――地上を、ですか？

そうです。山が多くて入れなくなるところも多くて（笑）。ある山の中では「どこに行くんですか？」って聞かれて、「ちょっと秘湯を探してまして…」と言ったりしながら、なんとか名古屋まで踏破しました。（※クレッシェンドチャンネルにて全4回で公開中）

――まさに65歳の大冒険ですね！ では最後に今後の野望などもお聞かせくださいますか？

どんな媒体であっても自由にやるということをモットーにしてきたので、これからもね、しおれることなく“こんなに面白い企画がありますよ！”って口からでまかせで（笑）プレゼンしていく自分でありたいですね。

