プロ野球・オイシックス。NPB参加3年目となる今シーズン。桑田真澄CBOも新たに加わり、3月の開幕に備えています。さらなる飛躍へ・・キャンプ最新情報です！



蛯原アナウンサー

「キャンプ地、静岡県にやってきました。3年目のオイシックス。チームの勝利、そしてドラフト指名を目指して、頂を見据え、駆け上がっていきます！」



2月1日から、静岡県伊豆市でキャンプを行っているオイシックス。





今シーズンのスローガンは、『新潟、新次元。』。さらなる高みを目指し、開幕に備えています。高義博主将「僕がキャプテンになったり、新しい人が入ってきたり、新しい新潟を見せる中で、リーグも変わってAクラス（上位）というところをチームで目標に しているので、そこを達成できたらいいかなと」キャンプにはこの人の姿も。チーフベースボールオフィサー、桑田真澄CBOです。桑田真澄CBO「やっぱり俺たち上に行きたいよね。どう？一つでも多く勝って上に行きたいと思わない？そのためには、やっぱりチームワーク、団結力がすごく大事だと思うんだよね」自ら率先してグラウンド整備。グローブをつけ、ボール拾いをする様子も。球界のレジェンドが野球に向き合う姿勢を若い選手たちに伝えます。桑田真澄CBO「今日は3つ覚えてください。『一歩を大切にする』。スタートとかカバーとか。2つ目は、『一球を大切にする』。3つ目は、『仲間のために行動する』。これ3つ覚えてくれる？」21日、オイシックスと同じく2年前からNPBで戦う「ハヤテベンチャーズ静岡」との練習試合が行われました。初回、ハヤテに先制されますが、2回・・そして、3回と得点を重ね、勝ち越します。しかしその後、後続のピッチャーが失点を重ね、3対6で敗れました。この日、初めて試合を見たという桑田CBO。課題を厳しく指摘しました。桑田真澄CBO「質の高い自己実現できる練習をやってもらいたいと思います。まだまだ自己満足の練習をしている選手が多いので。我々はプロなのでプロとしてプロとはどういうものかをもう一度、内省してもらいたいなと思いますね」課題を乗り越え、さらなる飛躍へ。サポーターも期待を寄せています。サポーター「だいぶ（選手の）入れ替わりもありますけど、また頑張って、勝率5割を目指して頑張ってもらえれば」開幕に向け、キャンプも終盤。『新潟、新次元。』のスローガンのもと、3年目のシーズンがまもなく始まります。武田勝監督「今までは、選手たちも私たちも含めてひとつの勝ちにこだわっていましたけれども、やっぱりもっと上を目指さなけらばいけないということで、守りも攻めも積極的に いくという野球になる。またイチからやり直します」オイシックスの開幕戦は、3月14日、ビジターで読売ジャイアンツと対戦します。そしてホーム開幕戦は3月21日、ハードオフエコスタジアム新潟に楽天を迎えます。