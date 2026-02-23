複雑に絡むミステリーと人間ドラマが毎話大きな反響を呼んでいる松下奈緒主演のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『夫に間違いありません』。亡くなったはずの夫が帰ってくるという衝撃の幕開けから始まった本作で、主人公・朝比聖子（松下奈緒）に急接近する謎多きシングルマザー・葛原紗春を演じているのが桜井ユキだ。第7話では、紗春（桜井ユキ）が夫の幸雄（今里真）を殺害していたという衝撃の事実が明らかに。画面から漂うひりついた緊張感とは裏腹に、現場は「松下（奈緒）さんの明るさに救われている」と和気あいあい。物語のキーマンとして圧倒的な存在感を放つ彼女に、予測不能な脚本の魅力から、かつて抱えていた自身の“人見知り”との向き合い方まで、等身大の言葉で語ってもらった。

ーーシリアスなドラマの作風とは一転、撮影現場は和気あいあいとした雰囲気だそうですね。

桜井ユキ（以下、桜井）：作品自体はすごくシリアスなサスペンスなのですが、現場の雰囲気は真逆で、とても楽しいです！ 松下（奈緒）さんをはじめとするキャストの皆さんも、スタッフさんも和気あいあいとしていて。みんなですごく声を出して笑い合っている、明るい現場ですね。

ーー初回から毎話衝撃の展開が続いている本作の脚本の印象を教えてください。

桜井：一番はやはり脚本が「本当によく練られているな」と感じました。プロットの段階でオファーをお受けしたのですが、細部にわたって視聴者を惹きつける魅力がちりばめられていて、構成が素晴らしいんです。台本が出来上がって、いざ撮影に入ってからも、その印象は変わりません。結末を想像できている方は、おそらく一人もいらっしゃらないんじゃないかなと思います。

ーー本作ならではのサスペンスとしての面白さはどこにあると思いますか？

桜井：普通のサスペンスだと、回を重ねるごとに特定の誰かに「この人が怪しい」とスポットライトが当たりがちですが、この作品はそれが満遍なく当たるんです。疑惑の対象が定まらない感じが後半までずっと続くのが、他の作品とは違う見どころだと思います。

ーーお芝居の面で、今回なにか新しく挑戦していることがあれば教えてください。

桜井：紗春のような、底抜けた明るさを持った役は今まで演じたことがなくて、その塩梅がすごく難しいです。やりすぎると世界観にそぐわなかったり、不自然に勘ぐらせてしまったりするので。監督やプロデューサー、松下さんとも「今のシーン、これを知らない状態ならこうだよね」と細かく確認しながら、日々相談して作り上げています。

ーー紗春とご自身とで近い部分はありますか？

桜井：“思ったら即行動”というフットワークの軽さは、自分と近いところかもしれません。紗春は、聖子さんと初めて会ったときも、相手のリアクションを気にせずグイグイ行く。そういう“自分がこうしたい”とか“こうしたほうがいい”と思ったことに対して突き進んでいく行動力は共感を覚えます。

ーー“明るく人懐っこい”という部分はどうですか？

桜井：そこは全く違いますね（笑）。私は人懐っこく行きたいけど行けない“人見知り”タイプなので。彼女の突き抜けた明るさは羨ましいなと思いながら演じています。“人見知り”は徐々に変わってきている実感はあるのですが……。

ーー何かきっかけがあったんですか？

桜井：以前は「話しかけづらい」「何を考えているかわからない」と度々言われてきたんです（笑）。でも30代になってから、それって周りに気を遣わせているなと気づいて。自分から垣根をなくす努力を始めたら、意外と人見知りじゃない自分も見つかったんですよね。今回初めて共演させていただいた松下さんもまさに垣根のない方で、そういう座長だからこそ現場が明るいんだなと、日々刺激を受けています。

ーー桜井さんご自身もここ数年、ドラマで主演を務めることが増えていますよね。

桜井：未だに自信を持って臨めることはほぼないですが、“瞬発力”はついたかなと思います。24～25歳からお芝居を始めて、途切れず現場に立ち続けてこられたことで得られた、“筋肉”のようなものですね。とても幸運なことに、自分が漠然とやりたいと思っていたような役をいただけることも増えてきていて。昔は先の読めない不安が先行していたところがありましたが、ここ最近は「次はどんな役を演じられるんだろう」という期待感のほうが大きくなってきました。もちろんそのためには、努力し続けることが必要不可欠ではありますが。

ーー最後に、2026年の目標があればぜひ教えてください。

桜井：プライベートで言うと、去年、本格的にキャンプをやろうと思って、キャンプ道具を全部買い揃えたんです。でも揃えた瞬間に寒くなって、タイミングを逃してしまって（笑）。暖かくなってきたら、今年こそはキャンプの夢を叶えたいですね。

ーーお仕事面ではいかがですか？

桜井：お仕事に関しては、あえて具体的な目標を立てないようにしているんです。ただ、ずっとやりたいと言っていてまだできていないところで言うと、“実在する人物”を演じること。今年ではなくとも、いつか演じてみたいですね。

（取材・文＝宮川翔）