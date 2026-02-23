経営者の保育士が園児2人に「暴行」執行猶予付きの有罪判決

高松市の認可外保育施設で、園児が20回以上、突き飛ばされるなどの暴行を受けた事件で、施設の代表が2月12日に高松地裁で拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を受けました。代表は施設の園長を務め保育士として自ら預かっていた園児2人に暴行を加えていたということです。園児を保護者から預かり大切に育てるはずの施設で何があったのでしょうか、事件を振り返ります。

【画像をみる】事件が起きた保育園 「6分間にわたり20回以上突き飛ばす」24時間保育施設で経営者の女が4歳と1歳の幼児2人に執拗な暴行

この記事は【前編・後編】の前編です。

約6分間にわたり4歳児を20回以上突き飛ばす

事件が発生したのは、高松市藤塚町の24時間保育施設です。被告の女（当時60）は同施設を経営し、保育士としても勤務していました。

被告の女は2025年年9月20日午後1時7分頃から同日午後1時13分頃までの約6分間にわたり、預かり保育中の当時4歳の幼児に対し執拗な暴行を加えたとされています。

幼児（当時4歳）の両肩付近を両手でつかんで引き倒し、その上半身を両手で突き飛ばし転倒させ、その腕をつかんで、放り投げて転倒させ、さらに、その頭部を右手で突き飛ばして転倒させるなどの暴行を加えたということです。

判決では、両親が退出した後、幼児が出入口付近のベビーゲートに近づいてゲートを開けようとしたことに対して、女が苛立ちから暴行に及んだとしています。

極めて悪質な暴行

判決によりますと、被告の女は幼児（当時4歳）の両肩をつかんで引き倒し、上半身を突き飛ばして転倒させる行為を20回以上繰り返し、男児は仰向けで転倒して後頭部を床で打ったり、うつ伏せで転倒して顔面を床で打つなどしたということです。

さらに、被告の女は1歳児に対しても床に投げつける暴行を加えていました。

▶【後編】へ続く

▶【前編】をもう一度読む