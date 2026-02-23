AKB48盒矯眠察28）が23日、都内で生誕イベント「Takahashi Ayane 28th Birthday Party」を行った。

昨年12月に迎えた28歳の誕生日を祝うもので、昼夜2部に分けて開催。ミニライブではBuono！の「初恋サイダー」、＝LOVEの「絶対アイドル辞めないで」のカバーなどを披露し、AKB48楽曲でも「彼女になれますか？」などをパフォーマンスして盛り上げた。

盒兇蓮屮ぅ灰薀屐福LOVE）好きなんですよね。楽しいです。『呪って呪って』と『祝祭』が好きで。この前、（元AKB48の）吉川七瀬と話している時に『え、祝祭知ってんの？』みたいな話になって。七瀬と趣味が合いました」と笑顔で振り返った。

トークでは人気インフルエンサーの都（みやこ）がYouTubeの動画内などで口にする「やったー！」の言い方にハマっていることも明かし、イベント中も「やったー！」を連呼。イベント後の取材では「リールでバズっていて、面白くてYouTubeも見始めて。勝手に使っています。最近そればっかり見ているので」と明かした。

AKB48内でも年長となり、10代の後輩メンバー羅の活躍に「同じグループながら応援しています」と語る。「自分たちがチーム8で入った時と同じような状況なのかなと思っていて。今は立場が変わって、後輩たちが輝いているのがすごくうれしいです。選抜メンバーに入ることも大事だと思いますけど、今までやってきたことだったり、外仕事を頑張ったりしてグループに良い影響を与えて、それが選抜入りにつながったらいいなと思います」と意気込んだ。

28歳という年齢は「考えないようにしています」といい「いろんな人に見えないって言って頂けます。若く見られるのはすごくうれしくて、20代後半ではいかに老けないかを意識しています。食べ物に気をつけたり、ピラティスを頑張ったり。あとは考え方を若くすると若くなるという風にも聞いているので、いろんなことにワクワクできる大人でいようと思います。マインドが大事ですね」。

見た目のコツは年齢を感じさせないベビーメークといい、同事務所の元AKB48中野郁海（25）に伝授したエピソードも明かした。「目の位置をいかに下にするか。目の下に色を乗せると目の位置が下がって見えるので、それで顔をきゅっと丸っぽくすると幼くなるかなと思います」と明かした。

イベントではジンジャーエールを持ち、ケーキやフルーツの盛り合わせでファンと共に乾杯した。月末にはAKB48劇場での生誕祭や写真集発売も控える。今年の抱負は「感謝を伝える」と掲げた。「私もみんなから好きって言ってもらわないと不安になったりするので、それは私も同じだなと思って。いつもありがとうと言わないよりは言った方がいいなと。彩音ちゃんに会いたいから行くという原動力になれるような存在になれるよう頑張ります。みんなで彩音ウイーク過ごしていきましょう！」と呼びかけた。【松尾幸之介】