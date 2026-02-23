NGT48大塚七海（25）が23日、ファースト写真集「七いろの青」（13日発売、税込3300円、KADOKAWA）の発売記念イベントを都内で行った。

前日22日から2日間に渡った「お渡し会」で2日間とも完売。「お渡し会はずっと憧れだった。華やかな衣装を来て、手渡しできたことがすごくうれしかった」。28日には地元新潟でも開催される。

撮影は新潟・佐渡の自然をバックにしたアクティブなショットのほかに、大胆なビキニ姿や入浴中のカットなど、大人の雰囲気も盛り込んだ内容。「いろんな方に支えていただいて完成した」と、思い入れのある1冊に「新潟での開催もとっても楽しみ」と話した。

◆大塚七海（おおつか・ななみ）2000年（平12）11月7日生まれ、新潟市出身。18年に2期生としてNGT48に加入。24年に10枚目シングル「一瞬の花火」でトリプルセンターの1人に抜てきされた。25年発売の11枚目シングル「希望列車」ではダブルセンターの一角を務めた。24年の「第6回AKB48グループ歌唱力No・1決定戦決勝大会」で5位。特技はバドミントン、縄跳び、3点倒立。血液型A。