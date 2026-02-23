ゴールデンボンバー・歌広場淳、アイ・オー・データとスポンサー契約 「ゲーマー」としても積極的に活動「今から胸が熱くなっております」【コメントあり】
アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市）は23日、人気エアーバンド・ゴールデンボンバーの歌広場淳とスポンサー契約を締結したと発表した。
同社はゲーミングモニター「GigaCrystaシリーズ」をはじめとしたゲーミング関連の商品開発やブランド力の強化を目的に、芸能界屈指の格闘ゲーム好きである歌広場とスポンサー契約を締結。「ゲーマー」として積極的に活動している歌広場とともに、ゲームシーンをより盛り上げていきたいとしている。
歌広場は幼少期から『ストリートファイター』や『ザ・キング・オブ・ファイターズ97』といった格闘ゲームをプレイしており、2018年頃からゲーマーとしての活動も始めている。18年1月に開催された「eスポーツスターリーグ 第一回 eスポーツ スターバトル チャンピオンシップ」の『ストリートファイターV』にて優勝している。Twitchなどでゲームをプレイする様子を発信し、ゲーム業界やコミュニティの活性化に貢献している。
■歌広場淳コメント
お世話になっております、ゴールデンボンバーの歌広場 淳です。
以前より一格闘ゲーマーとして「GigaCrysta」を使用させてもらっていたのですが、今回ご縁がありましてI-O DATA様よりスポンサードをしていただけることとなりました。
自分としては「GigaCrysta」の導入によって格闘ゲームのみならず、普段の配信のパフォーマンスが明らかに向上したことを感じており、それだけでも嬉しいところにこのようなありがたいお話……本当に感謝の言葉もございません。
私事ではありますが、10年くらい前より「Red Bull / ウメハラ」のように企業や商品を自分の名前と共に表記することに憧れを持っておりまして、その夢が今回I-O DATA様および「GigaCrysta」という自分が最高だと思っているもので叶うことに今から胸が熱くなっております。
これからはあらゆる機会において、今まで以上に「自分が最高だと思っているもの」を発信していきたいと思います。
そうなると一刻も早く「I-O DATA / 歌広場 淳」として大会にエントリーしたくて仕方がありませんし、その際は興奮のあまり「I-O DATA / ギガクリスタ淳」と記入してしまいそうな自分が怖いです。
私が現在メインでプレイしている『STREET FIGHTER 6』では、相手の「ドライブインパクト」という技に反応できるかどうかが勝負の分かれ目となっています。
ギガクリスタ淳としては最高峰の応答速度を誇るモニター「GigaCrysta」をこれからも使用して、日々1発でも多くのインパクトを返して行きたいと思っています。
その際は皆様も一緒に「ギガクリスタ最高！」とコメントしていただけると幸いです。
