ゴールデンボンバー・歌広場淳、アイ・オー・データとスポンサー契約 「ゲーマー」としても積極的に活動「今から胸が熱くなっております」【コメントあり】

ゴールデンボンバー・歌広場淳、アイ・オー・データとスポンサー契約 「ゲーマー」としても積極的に活動「今から胸が熱くなっております」【コメントあり】