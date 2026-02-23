CLIONEの高島江梨奈が23日、大宮ソニックシティでフェスイベント「ありがとう音楽FES2026」に出演した。

PENICILLIN、machineなどの音楽ユニットで活躍するHAKUEIプロデュースで、往年の名曲をカバーして活動中。この日も「うる星やつら」の「ラムのラブソング」、「キン肉マンGoFight！」「ウィーアー！」の3曲を披露して沸かせた。

昨年に時代を超えて愛され続ける名曲を重厚なテクノサウンドに乗せて紡いでいくプロジェクトとして、七転びやおとのユニットとして誕生。同年末に七転びが抜け、高島はソロ活動の傍ら、新たにアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーにも加わってステージに立っている。

この日のMCではCLIONEの新メンバーを募集していることを明かし「誰かやりたい人いますか？ 私にツッコミを入れてくれる人、真面目に活動してくれる人、マーラータン食べに一緒に付いてきてくれる子がいたらうれしいです。この条件でやりたい方がいたら、今日会場にもいる、うちの社長、ヒラグチジュンに声をかけてください！」と呼びかけた。

「あまいものつめあわせ」としても28日に生誕祭を控えているとし、最後のMCでは「興味ある方はせひ来てください！ ばいばーい！」と手を振りながらステージをあとにした。

イベントにはパク・ユチョン、SAKURADOLLらも出演した。