ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が23日、自身のSNSを更新した。アップされたのは“奇跡の1枚”。絶妙なタイミングで撮影された写真に、ファンの間で「狙ったの？」「すごいタイミングの一枚」と反響が広がっている。

三浦と木原が投稿したのは、選手村の五輪マークのモニュメント前で撮影した写真。大きく宙を舞う三浦が、五輪の輪の頂点に座っているように見える。「五輪マークに乗っているように見えますが、龍一くんに投げられてます」と種を明かした。木原に投げられた三浦が、偶然にも輪の上に乗っているように見える瞬間を捉えた写真のようだった。

息ぴったりの「りくりゅう」ペアが生み出したショットに、SNSでは写真への称賛や、陸上でも高く跳んだことに驚きの声が相次いだ。

「りくりゅうペアのこういうお茶目なところが大好き」

「地上でもこんな高さ跳べるの！？」

「改めてこの高さに感嘆する」

「投げる方も投げる方だし、跳ぶ方も跳ぶ方」

「凄い！狙ったの？バッチリな画角」

「奇跡的。素晴らしい」

「一瞬AIかと思いました」

「びっくりするくらい跳ぶんでる！もはや浮いてるみたい」

また2人は22年北京五輪後に同じような構図で撮影した写真も公開。ファンから「この写真待ってましたー！」「前回のも覚えてます！」などのコメントも寄せられた。



（THE ANSWER編集部）