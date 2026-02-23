クオリティ上がってない！？（喜）【ダイソー】の「雑貨」が結構カワイイ

100円ショップ【ダイソー】は、消耗品から生活用品までさまざまな商品が充実しており、その商品数の多さも魅力。そんなダイソーでは「雑貨」のクオリティも上がってきており、価格の安さを忘れてしまいそうなものも。今回は、ダイソーで手に入る可愛い雑貨を紹介します。

手帳にラッピングにたくさん貼りたいシール

小学生にも人気の「たまごっち」のイラストを使った3種類のシール。どれもイラストやシールのサイズが少しずつ違うため、最近人気のシール帳にもぴったりです。ほかにも、スマホケースや手帳、カレンダーなどに貼っておけば、可愛く元気いっぱいなキャラクターたちの表情にきっと癒されるはず。

ぷっくり感が可愛すぎる！

ぷっくりとした厚みのある立体感がキュートな「ケーブルホルダー」。ケーブルの根本に取り付けることで、断線を防ぎやすくなっています。ケーブルが数種類ある場合には、ケーブルをパッと見分けるための目印として使うこともできそう。1袋2個入りで、可愛さだけじゃなくお得感もばっちり。

オリジナルチャーム作りにも

ベースのプレートに細かいラメがたっぷり入った「キラキラアクリルプレート」。そのままだとシンプルなチャームですが、アレンジ次第で自分好みのオリジナルチャームを作れる優れもの。シールを貼るほか、レジンを使ってぷっくり立体感のある仕上がりにするなど、チャーム作りを自由に楽しめます。3色のボールチェーンがセットなのも嬉しいポイントです。

可愛さと触り心地の良さに癒される

こちらを向いてウィンクしているキティが可愛い「クッションキーホルダー キティ ウインク」。クッションの横からは、キティのお友だちのタイニーチャムがのぞき込んでいます。同シリーズのキーホルダーには、ほかにもポチャッコやマイメロディのデザインも。いずれもパステルカラーの優しい色合いとイラストのやわらかなタッチが特徴で、全種類コンプしたくなりそうです。

今回紹介した【ダイソー】の「雑貨」は、どれも100円ショップで買ったとは思えないクオリティ。ぜひ近くの店舗で気になる商品をチェックしてみて。

