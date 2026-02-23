乃木坂46『真夏の全国ツアー2026』開催発表 全国8都市18公演 明治神宮野球場は8月20〜23日【スケジュール一覧】
乃木坂46『真夏の全国ツアー2026』の開催が23日、発表された。「5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」でのライブ会場で明らかにされた。
【写真】色気たっぷり…白肌あらわなキャミソール姿の池田瑛紗
『真夏の全国ツアー2026』は、福井公演を皮切りに神奈川・北海道・広島・大阪・宮城・福岡、そしてファイナル公演の東京と全国8都市18公演を開催する。5期生の井上和は「18公演ということで、過去最大のツアーとなります！夏の思い出一緒に作りましょう！」と意気込んだ。
乃木坂46は4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の発売を控えており、センターは5期生・池田瑛紗が務める。5月には『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』東京ドーム公演3デイズも発表したばかり。
■真夏の全国ツアー2026
6月13日（土）・14日（日）福井県・サンドーム福井
6月24日（水）・25日（木）神奈川県・横浜アリーナ
7月4日（土）・5日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
7月11日（土）・12日（日）広島県・広島グリーンアリーナ
7月15日（水）・16日（木）大阪府・大阪城ホール
7月25日（土）・26日（日）宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ
8月8日（土）・9日（日）福岡県・マリンメッセ福岡A館
8月20日（木）・21日（金）・22日（土）・23日（日）東京都・明治神宮野球場
