大阪唯一の村で『大阪・関西万博』での参加型公演実施へ ベテラン芸人参加の『寄席祭』3・28開催【イベント概要】
大阪・千早赤阪村で3月28日、『千早赤阪わくわく寄席祭 〜楠公ゆかりの地で演芸を楽しもう〜』が開催されることが決定した。
大阪文化芸術事業実行委員会では、2025年大阪・関西万博を機に、府内各地の日本遺産や文化財等を舞台とした文化芸術プログラムを展開する「大阪文化資源魅力向上事業」を実施している。今回、千早赤阪村にある楠公誕生地前広場で、演芸の魅力を味わえる特別な寄席公演を開催する。
ザ・ぼんちやスーパーマラドーナの漫才をはじめ、マジック、2025年大阪・関西万博のよしもとwaraii myraii館で披露された参加型の大道芸公演なども企画される。また当日は、「新モビFESTA in 南河内地域」や「くすのき市」が同会場で開催される。
【イベント概要】
タイトル：「千早赤阪わくわく寄席祭〜楠公ゆかりの地で演芸を楽しもう〜」
日時：2026年3月28日(土)12：30〜13：30
会場：楠公誕生地前広場（大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分266）
料金：無料
出演：（漫才）ザ・ぼんち、スーパーマラドーナ
（大道芸）バタハリ、とんぺてぃーず、
（マジック）松旭斎小天正
主催：大阪府・大阪文化芸術事業実行委員会
協力：千早赤阪村
【イベント詳細】
・「大道芸パフォーマンス」
2025年大阪・関西万博のよしもとwaraii myraii館で披露された参加型の大道芸公演「大道芸のアシタ」を実施。子どもから大人まで一緒に楽しめる、大道芸の魅力がぎゅっと詰まった内容。
出演：バタハリ、とんぺてぃーず
ナビゲーター：スーパーマラドーナ
・「マジックショー」
芸歴45年を超えるベテランマジシャン・松旭斎小天正によるマジックショー。
出演：松旭斎小天正
・「漫才ステージ」
『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』ファイナリストのザ・ぼんち、『M-1グランプリ』4年連続ファイナリストのスーパーマラドーナによる漫才ステージ
出演：ザ・ぼんち、スーパーマラドーナ
