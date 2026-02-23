ºÊ¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤Ï²¿¿©¤ï¤Ì´é¡£»¦¤µ¤ì¤«¤±¤¿ºÊ¤Ï¿¿¼Â¤òË½¤¯·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡¿»ä¤¬É×¤Ë¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¡×ÍýÍ³£
¡Ø»ä¤¬É×¤Ë¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¡×ÍýÍ³¡Ù¡Ê¤ª¤ß¤¡§¤Þ¤ó¤¬¡¢²Â²¬²Ö²»¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡Ö--Íî¤Á¤Æ¤ë¡© ¤¤¤ä¡¢É×¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡ª¡×É×¤Ë³¬ÃÊ¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¡¢°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤¿²ÃÆà¡£¤Ê¤¼É×¤Ï¼«Ê¬¤ò»¦¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤ê»Ï¤á¤ë¡£ÓÌ¤¤¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹á¿å¤Î¤Ë¤ª¤¤¡¢²ø¤·¤¤·ÈÂÓÈÖ¹æ¤Î¥á¥â¡£É×¤ÏÉâµ¤Áê¼ê¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡© ·èÄêÅª¾Úµò¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢¿¿¼Â¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤²ÃÆà¤Ï¡¢É×¤ÎÆ±Î½¡¦»°Âì¤òÍê¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢16ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¡¦±ß¤Ë¤âÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡Ä¡£²õ¤ì¤«¤±¤¿²ÈÂ²¤Ï½¤Éü¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÈá·à¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£²ÈÂ²°¦¤Èµ¿Ç°¤¬¸òºø¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø»ä¤¬É×¤Ë¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¡×ÍýÍ³¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø»ä¤¬É×¤Ë¡Ö»¦¤µ¤ì¤¿¡×ÍýÍ³¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
