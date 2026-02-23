「エヴァンゲリオン」完全新作シリーズ制作決定「制作陣も攻めてる」「考えるだけでワクワク」の声
【モデルプレス＝2026/02/23】2月23日、『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作が公式サイトにて発表された。
公式サイトでは「『エヴァ』30周年を記念するフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』最終日である2月23日（月・祝）Final Programにて『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報を発表致しました」と報告。シリーズ構成・脚本はヨコオタロウ氏、監督は鶴巻和哉氏、谷田部透湖氏、音楽は岡部啓一氏、制作はスタジオカラー × CloverWorksが担当する。
この発表を受け、X（旧Twitter）上では「きた！」「楽しみ」「ありがたすぎる」「続報気になる」「制作陣も攻めてる」「考えるだけでワクワク」と盛り上がり、関連ワードが続々とトレンド入りを果たしている。（modelpress編集部）
シリーズ構成・脚本
ヨコオタロウ
監督
鶴巻和哉、谷田部透湖
音楽
岡部啓一
制作
スタジオカラー × CloverWorks
◆「エヴァ」完全新作制作発表
