「エヴァンゲリオン」公式サイトより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/23】2月23日、『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作が公式サイトにて発表された。

【写真】元モー娘。「再現度高すぎ」衝撃の綾波レイコスプレ

◆「エヴァ」完全新作制作発表


公式サイトでは「『エヴァ』30周年を記念するフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』最終日である2月23日（月・祝）Final Programにて『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報を発表致しました」と報告。シリーズ構成・脚本はヨコオタロウ氏、監督は鶴巻和哉氏、谷田部透湖氏、音楽は岡部啓一氏、制作はスタジオカラー × CloverWorksが担当する。

◆「エヴァ」完全新作制作発表に反響


この発表を受け、X（旧Twitter）上では「きた！」「楽しみ」「ありがたすぎる」「続報気になる」「制作陣も攻めてる」「考えるだけでワクワク」と盛り上がり、関連ワードが続々とトレンド入りを果たしている。（modelpress編集部）

◆「エヴァンゲリオン」完全新作シリーズ


シリーズ構成・脚本
ヨコオタロウ

監督
鶴巻和哉、谷田部透湖

音楽
岡部啓一

制作
スタジオカラー × CloverWorks

【Not Sponsored 記事】