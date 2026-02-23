THE SECOND王者・ツートライブが伊達男に大変身 「ちょっとオモロなってます」

THE SECOND王者に輝いたツートライブのふたりが“伊達男なニュアンスメイク”に挑戦！ 結成18年目にして、2025年の「THE SECOND」を制したツートライブのふたり。端正な容貌が話題のたかのりさんと個性溢れるパーマヘアが印象的な周平魂さんの、貴重なビューティトークをお届けします。

優勝後は、BBクリームを持ち歩くようになりました

たかのり 肌のお手入れは結構やってますよ。スキンケアはオールインワンタイプでパパッと済ませていますが、30代後半あたりからそばかすが急に増えたこともあって、日焼け止めを徹底。肌に合うスキンアクアのスーパーモイスチャージェルを長年愛用しています。最近の課題は、目の下のクマ。嫁が買ってきたMEGUMIさんの美容本に書いてあった、目の下の筋肉を動かすトレーニングを試しているところです。

周平 僕は風呂上がりに奥さんから借りた豆乳イソフラボンの化粧水をつけるくらいで。THE SECONDで優勝して以降は、化粧水の量を2倍にしました。

たかのり 僕も優勝後は突然の撮影があったりするので、BBクリームを持ち歩くようになりました。あと、個人的に40歳過ぎたら、清潔感が命だと思っていて。20日に一回は理容院でカットします。質より回数重視だから、2500円の安いところですよ。売れてる人はみんなおでこを出しているらしいので、そこは結構守ってます。

周平 僕は奥さんが美容師だから、10年以上お願いしてます。毛量がむっちゃ多いからパーマが楽で、長持ちするように強めに当ててもらってますね。自分としては、あんまりかしこまった雰囲気に見られたくないんですよ。外見がバシッとしてたら、ネタもバシッと決めなアカンでしょ？ 多少ボサッとしてる方がいいんかなって。漫才って説得力をどれだけ上げられるかってとこも大事なので、顔も経験とか人生が出るような感じになるといいなとは思いますね。相方がいい顔してるから、僕はそこまで気い遣わんでもいいんちゃうかなって。

たかのり 僕は汚いオッサンになりたくないから、舞台前に耳毛、鼻毛、目ヤニのチェックはめっちゃしますよ。人に対しても、男女問わず清潔感を気にしちゃいます。肌のツヤも大事やと思ってて、ヘンダーソンの中村フーさんとか見取り図のリリーさんは羨ましくなるくらい肌ツヤがイイ！

周平 リリーさんは仕草もかっこいいしな。初めて会った時からあの独特な感じで、なんか目に留まるんですよ。あと、僕は見た目よりも人の歩き方を見ちゃいます。生き方が表れている気がして。個性的な歩き方をしている人って話したら面白そうやなと思って、男でも女でも気になりますね。

これが通常運転なら、ネタの雰囲気も変えなアカンな（笑）

https://youtu.be/tKkbNBFc22A

メイク中に行われたおふたりのゆるトークはYouTubeで公開中！

周平 こういう撮影は初めてなんですよ。自分の髪型も含めて状況についていけず、ちょっとオモロなってます。

たかのり 周平のストレートヘアはビックリしたな（笑）。でも新鮮やし、昔こんな時もあったなって思い出しました。

周平 たかのりはフィレンツェ感あるな。これが通常運転なら、ネタの雰囲気も変えなアカンな。最初に「実は日本語ペラペラです」とか言って、違和感を回収しとかんと。

たかのり そっちの方が違和感あるって（笑）。でも、ほんまこの髪型とメイクで意味なく街を練り歩きたいですね。

周平 僕は近所の八百屋さんとかクリーニング屋さんに行って、気づかれるかどうか試してみたいですね。

たかのり 周平はパーマがトレードマークになってるから、気づかれんと思うな。次にまたこういう機会があったら、周平には侍みたいなコンセプトでやってみてほしいですね。

周平 和装か。じゃあ、たかのりには外国のジェントルマンになってもらって、和洋の融合を追求しようと思います。

💄 今回使用したアイテムはこちら

ツートライブ

2008年結成。右・周平魂（しゅうへいだましい） 1983年生まれ、京都府出身。左・たかのり 1984年生まれ、広島県出身。『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』のGPファイナル史上最高得点を一回戦で獲得し、優勝を果たした。