メゾンカカオのホワイトデー限定♡白桃アールグレイ新登場

鎌倉発祥のアロマ生チョコレートブランドメゾンカカオは、3月1日～14日の期間限定でホワイトデーコレクションを発売。今年は定番人気4種に加え、アールグレイを主役にした新作が仲間入りします。感謝やいたわりの気持ちをそっと託す、日本ならではのホワイトデーにふさわしい華やかなラインナップです。

新作白桃アールグレイ

「アロマ生チョコレートPASSAGE（白桃アールグレイ）」は16粒入り、税込3456円。

山梨・笠井桃園の白桃から、瑞々しい果汁感と高い糖度をもつ品種を厳選し、華やかに香るアールグレイとミルクチョコレートに重ねました。

白桃のやさしい甘みと紅茶の気品が溶け合い、なめらかな口どけとともに穏やかな余韻が広がるホワイトデー限定の一箱です。

限定ホワイトチョコ3種

「アロマ生チョコレートホワイトバニラ」税込3240円は、華やかな香りのピュアカカオバターを使ったホワイトチョコレートに芳醇なバニラビーンズを合わせ、とろける甘みと深い香りが広がります。

「アロマ生チョコレートホワイトピーチ」税込3240円は、コロンビア産ピュアカカオバターをベースに、山梨県産の大玉さくら白桃のまろやかな果汁感を凝縮。

「アロマ生チョコレートホワイトフランボワーズ」税込3240円は、北海道帯広産フランボワーズの濃厚なあまずっぱさをホワイトチョコレートに重ね、紅茶やお酒とも好相性です♡

あまおう＆コキーユも登場

「生ガトーショコラあまおう」税込3996円は、コロンビアの自社管理農園のカカオを使った半生食感の生ガトーショコラに、福岡県糸島産の大粒あまおう苺を贅沢に合わせた限定品。

ライチ

スパークリング

コーヒー

さらにスペシャリティのショコラ・コキーユからは、ライチ、スパークリング、コーヒーの3種が登場。

※「ショコラ・コキーユ」は鎌倉本店、NEWoMAN横浜店、丸の内店、オンラインショップ限定の販売となります。

想いを託す特別な一粒

“お返し”を超えて、想いをかたちにする日であるホワイトデー。選ぶ時間さえも大切な記憶になります。

期間限定の特別な味わいの中から、大切な方に寄り添う一粒を見つけてみてはいかがでしょうか。メゾンカカオ各店舗にて3月14日まで販売中です。