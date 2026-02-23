「2026年冬ドラマ（テレ朝）」出演の好きな男性俳優ランキング！ 「水谷豊」を大差で抑えた1位は？
現在、各局でさまざまな冬ドラマが放送中です。特に、テレビ朝日系では話題作が多く高い注目を集めています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年1月30日〜2月1日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（テレビ朝日系）」に関するアンケート調査を実施。この記事では、男性俳優に注目したランキングを作成しました。
それでは、「2026年冬ドラマ（テレビ朝日系）出演の好きな男性俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位は水谷豊さんでした。水谷さんは、『相棒 season24』で主人公の杉下右京を演じています。『相棒』は、2000年に「土曜ワイド劇場」の作品として誕生し、劇場版、スピンオフ、舞台なども制作されている人気ドラマシリーズです。
水谷さんが長く主演を務め、『相棒 season24』はシリーズ誕生25周年の作品。「亀山薫」を演じる寺脇康文さんとの黄金コンビは通算11シーズン目となり、今回も抜群のコンビネーションを見せています。水谷さんが生み出す独特な雰囲気の右京が大人気で、新作も大きな注目を集めています。
回答者からは、「冷静・沈着でいて、とぼけた演技もピカイチなので」（50代男性／沖縄県）、「何よりもこれだけシリーズが続いているのがとても素晴らしいです」（40代女性／山梨県）、「杉下右京というキャラクターを作り上げた功績は素晴らしいですし、あの独特の喋り方と紅茶を注ぐ仕草を見るのが好きだから」（50代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位は竹内涼真さんでした。竹内さんは、『再会〜Silent Truth〜』で主人公の飛奈淳一を演じています。
同作は、横関大さんの推理小説『再会』（講談社）が原作で、小学6年生の時以来、23年ぶりに再会する幼なじみたちが殺人事件に巻き込まれるヒューマンラブミステリー。淳一は殺人事件の捜査を担当する刑事で、竹内さんはかつての同級生たちが容疑者となる中で、葛藤を抱える役を繊細に演じています。
大ヒットした『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）とは全く違う役となり、演技力の高さを見せ、さらに人気を上げました。
回答者からは、「刑事役で人間味と緊迫感のある演技が魅力的だから」（10代女性／新潟県）、「クールで落ち着いた雰囲気の中に、時折見せる感情の揺れが魅力的」（20代女性／千葉県）、「前クールのドラマの役とは全く違うが、不自然に感じなさせない」（30代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2位：水谷豊『相棒 season24』／73票
1位：竹内涼真『再会〜Silent Truth〜』／127票
