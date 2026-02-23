【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 旅のコストや空の景色がヒント
空欄を埋めて、4つの言葉を完成させる「ひらがなパズル」。
今回は、旅や出張に欠かせないお金の計算から、ふと空を見上げた瞬間の景色までをセレクトしました。
ゆ□□
そ□□よう
こうつ□□
うちゅ□□こうし
ヒント：特殊な訓練を受けてロケットに乗り、地球の外へ飛び出す職業の人は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うひ」を入れると、次のようになります。
ゆうひ（夕日）
そうひよう（総費用）
こうつうひ（交通費）
うちゅうひこうし（宇宙飛行士）
郷愁を誘う「夕日（ゆうひ）」や、未知の世界へ挑む「宇宙飛行士（うちゅうひこうし）」の中に、ビジネスや家計で現実的に向き合う「総費用（そうひよう）」や「交通費（こうつうひ）」が隠れていました。文字を埋めた瞬間に、バラバラだった4つの概念が1本の線で結ばれる快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
