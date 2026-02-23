全く異なる4つの言葉を完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙力を総動員して、全問正解のすっきり感を味わいましょう！

空欄を埋めて、4つの言葉を完成させる「ひらがなパズル」。

今回は、旅や出張に欠かせないお金の計算から、ふと空を見上げた瞬間の景色までをセレクトしました。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ゆ□□
そ□□よう
こうつ□□
うちゅ□□こうし

ヒント：特殊な訓練を受けてロケットに乗り、地球の外へ飛び出す職業の人は？

答えを見る






正解：うひ

正解は「うひ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うひ」を入れると、次のようになります。

ゆうひ（夕日）
そうひよう（総費用）
こうつうひ（交通費）
うちゅうひこうし（宇宙飛行士）

郷愁を誘う「夕日（ゆうひ）」や、未知の世界へ挑む「宇宙飛行士（うちゅうひこうし）」の中に、ビジネスや家計で現実的に向き合う「総費用（そうひよう）」や「交通費（こうつうひ）」が隠れていました。文字を埋めた瞬間に、バラバラだった4つの概念が1本の線で結ばれる快感を味わえたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)