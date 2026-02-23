ハムのカストロがOP戦に初出場した

いきなり“優良”を感じさせた。日本ハムの新助っ人、ロドルフォ・カストロ内野手が23日、阪神とのオープン戦（名護）に「7番・一塁」で先発出場すると4回に左翼防球ネットに突き刺さる特大アーチを放った。オープン戦初出場でいきなり結果を残し、ファンも「申し分ない」と喜びの声を挙げている。

4回、2死一塁の場面で、阪神・岩貞が投じた内角への142キロを体を綺麗に回転させて強振した。打った瞬間に本塁打を確信する当たり、打球は左翼の芝生席後方にある防球ネットを直撃した。

26歳のカストロは右投右打の遊撃手で、2021年にパイレーツでデビュー。メジャーでは遊撃に加え、二塁、三塁を守った経験もある。昨季3Aでは133試合で打率.235、19本塁打82打点、OPS.741を記録した。メジャー通算194試合で22本塁打、マイナーでは通算656試合で90本塁打を放っている。

早くも漂う“神助っ人”の予感。SNS上ではファンが「ポジが止まらない」「申し分ない」「思っていた以上によさそう」「2桁本塁打は超えそう」「新戦力が奮起」「最高すぎる」「カチ上げて運んだ」と歓喜の声が止まらない様子だった。（Full-Count編集部）