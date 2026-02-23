三連休最終日の2月23日、静岡県内はポカポカ陽気となり、全ての観測地点で2026年最高の気温を観測しました。

【写真を見る】5月並みの陽気で「河津桜」は満開！三連休最終日は最高のお花見日和 初登場の“映える”食べ歩きグルメも＝静岡・河津町

こうした中、伊豆半島に春の訪れを告げる「河津桜まつり」も多くの人でにぎわいました。

＜滝澤悠希アナウンサー＞

「溢れんばかりに咲き誇る河津桜。ライトアップされまして、少し白みがかっても見えます。非常に幻想的です。

伊豆半島の東海岸河津町で開催されている河津桜まつりの会場からお伝えします。河津川沿いには約4キロ、河津桜の並木道が延びています。その中でも河津川の一番河口を大幅にかかる浜端とその手前の屋形橋の間の大体320メートルの区間が毎日夜になるとライトアップされるんですね。

23日は18時半過ぎでも風穏やかで上着いらずです。絶好の夜桜日和となっています。

そして、夜桜のおともにということで、この時間も出店が営業しています。お客さんの姿もありますね。チョコバナナ、焼きそばなどが販売されています。

さらに、河津町のお隣・東伊豆町の稲取なんですが、最高気温が21.6℃まで上がりました。これは5月中旬並みの数字です。

季節先取りの陽気の中、23日は日中もこの会場は多くの人で賑わいました」

3連休にちょうど「満開」 850本の桜並木が競演

河津川の河口から約4キロにわたる両岸には、850本もの河津桜が咲き誇っています。町内全体では約8000本の河津桜があるといわれ、河津川沿いが「河津桜まつり」の中心となります。

＜滝澤キャスター＞

「柔らかな春の日差しで、桜のピンクが映えます。そして足元では美しい菜の花が咲き誇っていて、春の風物詩の共演を楽しむことができます」

この河津桜は2025年はなかなか開花せず、関係者はやきもきしましたが、2026年は例年並みの時期に見頃を迎えて、三連休には満開となりました。

＜訪れた人＞

「すごく華やか」

「菜の花とのコントラストがいい」

「前から来たいと思っていたけど、初めて来られて幸せです」

「満開で、天気もめちゃめちゃ良くて、きょう来られて良かった」

2月上旬から開花する早咲きの河津桜は、71年前の1955年に河津川の河原で発見されました。花のピンク色がとても濃く、開花の期間も長いのが特長です。

絶品グルメと初登場の「桜こんにゃく」

祭りのもう一つの楽しみは、グルメです。約100の出店があり、”花より団子”の人もいれば”花も団子も”楽しむ観光客がたくさんいました。

＜百々山 風間一輝さん＞

「きょうは朝方ちょっと雨が降っていましたけど、こんな素晴らしい天気の三連休は、僕は初めてです！」

土産物として人気なのは、地元スーパーが期間限定で販売する『麦柏』。桜色のおまんじゅうの中は、塩漬けの桜葉を練り込んだ桜あんがたっぷりです。

食べ歩き向けのグルメとして、2026年に初登場したのが、桜こんにゃく串です。桜の花びら型のこんにゃくに地元特産のわさびを使ったわさびみそをのせました。

＜丸山園 土屋瑛嵩さん＞

「僕がおでん好きで、おでん食べるときはいつもウチのわさびみそを食べてます。辛いには辛いんですけど、相性がいいのでとてもおいしいです」

＜滝澤キャスター＞

「桜こんにゃく串、用意していただきました。

桜の形をしたこんにゃくにわさびみそがたっぷりと塗られています。ではいただきます。うん、うん！最初にしっかりツーンとした辛さがきますね。その後にやさしく白だしの香り広がります。これ相性抜群でわさびの香り絶妙ですね」

河津桜はいつまで楽しめる？

＜滝澤キャスター＞

「では、地元の観光協会の事務局長・諸星（もろほし）さんにお話を伺います。

Q．今、まさに見頃の状態ですけれども、観光客の人の流れはどうでしょうか？

＜河津町観光協会 諸星正彦事務局長＞

「23日朝はちょっと雨が降ったんですけれども、この3連休はとても天候に恵まれ、多くの方に楽しんでいただいていると思っております」

Q．具体的にはどのくらいの人数が来ていますか？

＜河津町観光協会 諸星事務局長＞

「川尻駅の乗降客が22日と23日それぞれ1万人を超えてますんで、これはコロナ禍以来初めてということで、かなり多くの方に喜んでいただいていますね」

Q．ポカポカ陽気ですけれども、河津桜、今シーズンはいつまで楽しめそうか？

＜河津町観光協会 諸星事務局長＞

「この桜も長持ちをする桜ですから、このあと風が吹いたり、雨が降らなければしばらく楽しめると思います」

＜滝澤キャスター＞

「24日は晴れ予報でこのあと桜が散って川に広がると、花いかだも楽しめますよね」

＜河津町観光協会 諸星事務局長＞

「この通路もとても絨毯で華やかになります」

＜滝澤キャスター＞

「伊豆半島の春、どう楽しんでほしいでしょうか？」

＜河津町観光協会 諸星事務局長＞

「熱海、それから土肥から始まった伊豆半島の桜リレーです。

このように、河津、南伊豆町の河津桜も見事に満開を迎えております。これを最後まで楽しんでいただいて、松崎町のソメイヨシノにうまくバトンが渡せればと思っています」

＜滝澤キャスター＞

「伊豆半島の盛り上がりにつながってほしいと思います」