元ＤｅＮＡヘッドコーチで２００４年アテネ五輪で日本代表コーチを務めた高木豊氏が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。同日の侍ジャパン−ソフトバンク戦について振り返り、捕手の阪神・坂本を称賛した。

投手陣で六回に登板した北山の投球について語った場面。高木氏は「あ、大したもんだなと感じたシーン」と捕手の坂本の存在を挙げた。

この日の北山ついては高木は「出力の出し方はよかったけど、ちょっとバラバラ感があった」といい「コントロールが甘めに入る傾向があってとらえられ、嫌がったら四球。悪循環があってピンチになった」と２安打と四球による無死満塁のピンチを振り返った。ここでこの回からマスクをかぶっていた坂本がマウンドへ。次打者・川瀬を狙い通りに低めのフォークで空振り三振に仕留めた。１死満塁となり、次の山本は注文通りに二ゴロに打ち取ったが、二塁・小園の二塁送球が浮いて併殺を取れず、この間に１点を失った。

高木氏は「坂本が北山のところに行って。坂本の要求通りに投げたらほぼ抑えられた。あ、大したもんだなと感じたシーン」と捕手の力を褒めた。

その後、「坂本はリードがうまいな。真っすぐが速い、フォーシームがきれいなボールに対しては高めを要求して。そういう練習をさせてる」と配球を褒める場面も。「外国人（打者）は縦振りが多いから、胸元の速いボールを意識して使わせてる。ダルビッシュの助言もあるのかな。すごくいいリードをしている」と本番を意識して投手の持ち味を生かすリードを称賛した。