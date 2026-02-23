ピアニストの清塚信也氏が２３日に自身のＳＮＳを更新。所沢での凱旋コンサートを開催したことを報告し、西武ＯＢの金子侑司氏との２ショットを公開した。

インスタグラムで「凱旋！所沢公演！育った町、所沢で２ｄａｙｓでした〜」と始めて、「さすがに、色んな思い出が思い起こされた。苦しかったことばかりだったけど、生きてさえいれば、振り返るといい思い出に。不思議だよね」と思い出を振り返った。

続けて「苦しい思いをしている人が、なんとか持ち堪えられるきっかけとなれるようこれからも頑張ります その決意が深まりました 皆様のおかげです〜」とし、「そんな特別な公演に、特別な友人からお花（感動 そして、特別な友人もたくさん来て下さいました。ありがとうございました！」と感謝を述べた。

さらに「ライオンズ、今年も全力応援！スピードスター金子侑司ねこいつもありがと〜今度トークショーやろうね笑」とつづって、金子氏との２ショットやコンサートの様子などをアップした。

この投稿には「清塚さん最高」「感慨深い」「イケメン」「元気を貰えてます」「心躍ります」などの声が寄せられている。