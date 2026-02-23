鹿児島県内12地区のランナーがたすきをつなぐ県下一周駅伝。3日目・23日も、ランナーの熱い競争が繰り広げられました。

県内12地区のランナーが5日間、52区間567.5キロでたすきをつなぐ県下一周駅伝。3日目は、出水市野田から霧島市牧園までの10区間106.7キロを駆け抜けました。

伊佐の大口高校教員・永田宏一郎さん(47)。伊佐市を通る8区を走りました。

かつて世界陸上の日本代表を経験するなど、鹿児島の陸上界を牽引してきたランナーです。高校教師として数々の学校で陸上部の監督を務め、今年度、大口高校に赴任。はじめて伊佐チームで出場しました。

陸上部がなかった大口高校に陸上同好会を設立。永田さんに教わりたいと生徒2人が入部しました。

（大口高校2年・陸上同好会 林優希さん）「（永田先生との）一期一会の出会いで陸上をできたのはすごく幸せ。先生の本気の走りを見るのは初めて。楽しみにしていて、朝起きてからずっとわくわく」

永田さんは7位でたすきを受け取ります。

（大口高校2年・陸上同好会 矢嶋和さん）「やっぱりかっこよかった」

伊佐は繰り上げスタートになりましたが、区間3位の走りで2人を抜きました。

（伊佐大口高校教員・永田宏一郎さん）「大応援が力になった。生徒にいい見本、頑張る姿を見せられたと思う。来年度から部を立ち上げて、高校生を育てて、県下一周駅伝で活躍する選手を育てたい」

（大口高校2年・陸上同好会 林優希さん）「続けられるすごさと、陸上が好きでやりたいと思って、やらせてもらえた先生への憧れがわいてきた。（県下一周駅伝）もし機会があれば走ってみたい」

一方、日間優勝は3日続けて姶良でした。

3日目の日間順位です。

そして、ここまでの3日間の総合順位です。

あす4日目は霧島市から鹿屋市までたすきがつながれます。

