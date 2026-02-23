【キーウ＝上地洋実】ウクライナは、攻撃用無人機など兵器に搭載するＡＩ（人工知能）の高度化を急いでいる。

ＡＩ兵器の危険性が指摘される中、ロシアとの開発競争が起き、今後の戦況を左右しかねないという現実に直面しているためだ。ＡＩ活用を防衛など他の領域にも広げるための取り組みも進んでいる。

首都キーウ近郊の試験飛行場で行われた攻撃用無人機の飛行実験。操縦士が搭載されたカメラで動く黒い物体を捕捉すると、無人機は急降下を始め、ＡＩが捕捉した標的が車だと認識した上で、その重心に向かって突撃した。

無線で操縦する無人機は妨害電波を出されると墜落する。それに対抗するため、標的の捕捉後はＡＩが自動で攻撃までを行う仕組みだ。開発したのは新興の防衛企業「フォースロー」。目的地まで自律飛行し、標的を自ら選別して攻撃する「完全自律型」の無人機開発も進めている。

マクシム・サバネフスキー副社長は「ロシアも完全自律型の開発を進めているとの情報がある。実用化に先行した方が戦場での優位性を得ることができる」と指摘する。

ＡＩの活用は攻撃用だけにとどまらない。ウクライナ国防省は、この４年で蓄積された露軍の無人機やミサイルの攻撃を捉えたレーダー情報など、大量のデータをＡＩの学習用に提供するプロジェクトを始めた。

真っ先に活用が期待されるのが、ＡＩによる防空システムだ。過去の攻撃について学習したＡＩが、自動で敵の無人機を捕捉し、迎撃することを想定しており、防空強化の切り札となる可能性がある。

ウクライナ語に特化した生成ＡＩの開発も進む。デジタル変革省と通信大手キーウスターが共同で取り組み、行政や企業などでの民生利用を想定するが、ロシアとの情報戦に対抗する狙いもある。「東部はどの国の領土か」といった問いに正しく回答できる生成ＡＩが必要なためだ。同省ＡＩ担当責任者のダニロ・ツボク氏は、「領土の一体性に関するウクライナの立場は一つの解釈でなければならない」と強調する。

今後、重要になってくるのがＡＩ規制の在り方だ。ウクライナは現在、技術革新を促進する立場から規制を設けていない。ただ、欧州連合（ＥＵ）加盟を目指す上で、将来的にはリスクの高いＡＩの利用を禁じるＥＵの「ＡＩ法」に準じた法整備が必要となる。

ＡＩ兵器の規制については国際的な取り組みも欠かせない。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は昨年９月の国連総会での一般討論演説で、「兵器へのＡＩ活用について定めた国際ルールが必要だ。核兵器拡散抑止と同じように緊急性を要する」と訴えた。