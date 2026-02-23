日本テレビ・岩田絵里奈アナウンサーが２２日、ＳＮＳを更新。大学時代の同級生で、テレビ朝日のアナウンサーとして活躍する住田紗里アナウンサーから手作りのクッキー詰め合わせをもらったことを自身のＳＮＳで明かし、さまざまなことへの努力家ぶりを伝えた。

「私は最近アールグレイのクッキーが大好きなのですが、それを知ったテレビ朝日の住田アナが先日クッキー缶を作ってくれました 全部手作り…すごすぎる…私だったら１２時間コースだ……」と驚嘆した。

４種のクッキーがパティスリーの商品のように美しく並んだクッキー缶の写真を添え「大学時代の同級生なのですが、とっても努力家で 朝番組を帯で担当、家に帰っては自己研鑽のために資格の勉強を頑張っているところをずっと見ていたので、今回行政書士に合格したと知ってうれしかった すごすぎやしませんか…おめでとう！！！」と難関国家資格の行政資格に合格したことを祝福した。

住田アナは慶応大学法学部政治学科を卒業後、２０１８年にテレ朝に入社。現在は「グッド！モーニング」などを担当している。