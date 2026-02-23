女子サッカー「SOMPO WEリーグ」、アルビレディースは21日、セレッソ大阪レディースと対戦。エース・滝川が3点に絡む活躍で、今季初の連勝です！



前節で首位・神戸に勝利した新潟。



今季初の連勝をかけた戦いでしたが立ち上がり5分、相手にフリーでシュートを打たれ、失点。先制を許します。





それでも、その2分後でした。川澄のパスに、新堀が抜け出すと、走りこんだのは滝川！！クロスに上手くあわせて今季4点目。すぐさま同点に追いつきます。さらに前半18分。園田のクロスに 再び滝川！!今度は頭で決めました。滝川の連続ゴールで試合をひっくり返します。勢いに乗る新潟は後半2分。滝川のパスを受けた山本が切り返して右足一閃！このあと、相手の猛攻を受けますが、守護神・久野が立ちはだかります。最後まで粘り強く戦った新潟。今季初の連勝となりました。滝川結女選手「次節はカップ戦になりますけどこの2連勝をした勢いのまましっかり勝ち進んで、カップ戦も1つ1つ積み重ねて いきたいなと思っています」アルビレディースはここまで5位につけています。次の試合はカップ戦で、3月1日にアウェーで浦和レッズレディースと対戦します。