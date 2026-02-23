23日に行われる予定だったボートレース江戸川のG1「江戸川大賞開設70周年記念」最終日は、強風高波浪のため中止、順延となった。番組変更はなく、きょう24日、最終日12Rで優勝戦が行われる。準優勝戦は1号艇が全敗。予選4位の湯川浩司（46＝大阪）に絶好枠が巡ってきた。当地G1で4勝を誇る水面巧者が貫禄の逃げを打つ。

準優10Rを2コース差しで制した湯川にファイナル絶好枠が転がり込んだ。納得の仕上がりではないものの初日、2日目の状態に戻れば伸びは上位。最低限の出足も備わっている。当地5回目のG1優勝へスタートに集中。渾身（こんしん）の先マイで押し切る。

対抗は西岡。11Rで2コースからイン前沢を差し切った出足、回り足は優勝戦に入っても威張れる。湯川が仕上げ切れないと差し切りVも可能だ。カド前沢も機力は満点。機力劣勢の平本を叩けると好勝負に持ち込める。板橋は捲り差しに照準を定めて一発を狙う。

＜1＞湯川浩司 出られることはないが伸びは普通。初日、2日目の方が伸びていた。求めていないけど出足、ターン回りは普通ある。

＜2＞西岡顕心 行き足関係には自信を持っている。安定板が着いても乗りやすくて、どんな水面状況でもターンマークを回れます。

＜3＞平本真之 準優はスタートを放ったこともあるけど、稲田選手にだいぶ行かれた。若干押す感じは出てきたけど余裕は全くない。

＜4＞前沢丈史 レース足が凄くいい。道中で失敗してもグイグイ進んでくれるし乗り心地もいい。スタートはダッシュの方が行ける。

＜5＞板橋侑我 準優は水が入って起こしでモタついたが、出足と回り足には◎が付くし伸びも悪くない。エンジンのゾーンが広い。

＜6＞稲田浩二 体感を含めて準優が一番。回転の上がりが良くなってスムーズになった。足はバランスが取れてまずまずですね。